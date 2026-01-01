НА ЖИВО
          Вучич: 2026 г. ще бъде най-добрата досега, рафинерията заработва пълноценно през януари

          Снимка: БГНЕС
          Сръбският президент Александър Вучич обяви конкретни срокове за пълното възстановяване на дейността на рафинерията в страната. По думите му, съоръжението се очаква да заработи с пълен капацитет между 17 и 19 януари. Държавният глава изрази надежда, че до 23 януари, когато изтича лицензът за експлоатация на „Нафтна индустрия на Сърбия“ (НИС), ще бъде постигнато и ключовото споразумение между руската и унгарската страна относно собствеността.

          По време на посещение на новогодишното градче пред сръбския парламент, Вучич коментира ситуацията с енергийните доставки:

          „Така че очаквам пълна нормализация там на 17, 18 или 19 януари, точно преди изтичането на този срок. И тогава се надявам, че междувременно руснаците и унгарците ще си свършат работата. Но ние получаваме въздух и получаваме възможност гражданите да бъдат спокойни и няма да има проблеми с доставките“, заяви президентът.

          В своите прогнози за новата 2026 година, Вучич изрази силен оптимизъм, определяйки я като потенциално най-успешната за Сърбия до момента, при условие че енергийните въпроси бъдат решени устойчиво.

          „Очаквам да е най-добрата година. Ако решим въпроса с Рафинерията и не я затваряме повече, тогава не мисля, че ще имаме икономически проблеми, но ще има голям политически натиск. Във всеки случай от нас зависи да работим, да се борим и хората да усетят този вид полза“, допълни той.

          Държавният глава подчерта, че в условията на продължаваща глобална геополитическа борба, Сърбия ще трябва да полага усилия за запазване на своята свобода, независимост и икономически интереси. Относно вътрешнополитическата ситуация и блокадите, Вучич коментира, че изборните резултати са единственият реален измерител на общественото доверие.

