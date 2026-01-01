НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 01.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Звездата по бокс Антъни Джошуа вече не е в болница

          Припомняме, че британецът бе приет в лечебно заведение след тежка катастрофа, в която загинаха двама души от неговия щаб

          0
          8
          Снимка: www.facebook.com/anthonyjoshuaboxer
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бившият световен шампион по бокс в тежка категория – Антъни Джошуа, е изписан от болница в Лагос, Нигерия. „Дейли Мейл“ припомня, че британецът беше приет след автомобилна катастрофа. 

          - Реклама -

          Фаталната катастрофа стана в понеделник, 29 декември. Джипът, превозващ 36-годишния британец, се е блъснал в паркиран камион. Двама от треньорите на Джошуа – Сина Гами и Латиф Айоделе, загинаха при инцидента.

          Джошуа е бивш шампион в тежка категория на IBF, WBA и WBO, както и олимпийски шампион от 2012 г. Той има баланс в професионалния бокс от 29 победи и 4 загуби.

          Бившият световен шампион по бокс в тежка категория – Антъни Джошуа, е изписан от болница в Лагос, Нигерия. „Дейли Мейл“ припомня, че британецът беше приет след автомобилна катастрофа. 

          - Реклама -

          Фаталната катастрофа стана в понеделник, 29 декември. Джипът, превозващ 36-годишния британец, се е блъснал в паркиран камион. Двама от треньорите на Джошуа – Сина Гами и Латиф Айоделе, загинаха при инцидента.

          Джошуа е бивш шампион в тежка категория на IBF, WBA и WBO, както и олимпийски шампион от 2012 г. Той има баланс в професионалния бокс от 29 победи и 4 загуби.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Неймар ще продължи да защитава цветовете на Сантос

          Николай Минчев -
          Легендата на Сантос – Неймар, е решил, че ще остане в клуба. Това пишат бразилските медии в началото на 2026 г.  Според информациите, 33-годишният бразилски...
          Футбол

          Левски се разделя с Цунами и го праща във втора дивизия на Турция?

          Николай Минчев -
          Левски е напът да се раздели с капитана си Цунами. Според медиите в Турция – той ще продължи в местния Ъгдър.  „Eсклузивно! ФК Ъгдън постигна...
          Футбол

          Изненада или не? Челси и Енцо Мареска се разделиха

          Николай Минчев -
          Футболен клуб Челси и старши треньорът Енцо Мареска се разделиха. По време на престоя си в клуба - Мареска поведе отбора до успех в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions