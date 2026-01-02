Аномалия: Затопляне, силен вятър, но и сняг утре

Жълт код за опасно време е обявен за три области заради снеговалежи и силен вятър – Видин, Враца и Монтана.

В още 11 области на Северна и Източна България за утре също е в сила жълт код, но само заради силен вятър. Предупреждението важи за:

София, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

Облачно време и валежи на 3 януари

На 3 януари в страната ще преобладава облачно време.

На повече места в западните и северните райони се очакват превалявания от дъжд, а по най-високите планински части – сняг.

Карта НИМХ

Силен вятър и затопляне

Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, като временно ще се усилва:

на север от планините

в източните райони

Температурите ще се повишат осезаемо:

Минимални: между -2 и 3 градуса

между Максимални: между 7 и 12 градуса,

по-високи на север от планините и в Източна България

За София:

минимална температура: около 1 градус

максимална температура: около 11 градуса

Планините – дъжд, сняг и бурен вятър

Над планините облачността ще бъде значителна.

Главно в Рило-Родопска област, а след обяд и по Стара планина, ще има превалявания от дъжд, а над 1800 м – от сняг.

Ще духа силен и бурен запад-югозападен вятър.

Температура на 1200 м : около 7 градуса

: около Температура на 2000 м: около 0 градуса

По Черноморието – вятър и пролетни стойности

По Черноморие облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно.

Ще духа умерен до силен югозападен вятър.