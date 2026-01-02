Аномалия: Затопляне, силен вятър, но и сняг утре

Жълт код за опасно време е обявен за три области заради снеговалежи и силен вятър – Видин, Враца и Монтана.
В още 11 области на Северна и Източна България за утре също е в сила жълт код, но само заради силен вятър. Предупреждението важи за: София, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.
Облачно време и валежи на 3 януари
На 3 януари в страната ще преобладава облачно време. На повече места в западните и северните райони се очакват превалявания от дъжд, а по най-високите планински части – сняг.
Силен вятър и затопляне
Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, като временно ще се усилва:
на север от планините
в източните райони
Температурите ще се повишат осезаемо:
Минимални: между -2 и 3 градуса
Максимални: между 7 и 12 градуса, по-високи на север от планините и в Източна България
За София:
минимална температура: около 1 градус
максимална температура: около 11 градуса
Планините – дъжд, сняг и бурен вятър
Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопска област, а след обяд и по Стара планина, ще има превалявания от дъжд, а над 1800 м – от сняг.
Ще духа силен и бурен запад-югозападен вятър.
Температура на 1200 м: около 7 градуса
Температура на 2000 м: около 0 градуса
По Черноморието – вятър и пролетни стойности
По Черноморие облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен югозападен вятър.
Максимални температури: между 12 и 15 градуса
Вълнение на морето:3–4 бала
