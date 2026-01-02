НА ЖИВО
          Аномалия: Затопляне, силен вятър, но и сняг утре

          Снимка: NOAA Photo Library
          Жълт код за опасно време е обявен за три области заради снеговалежи и силен вятърВидин, Враца и Монтана.

          В още 11 области на Северна и Източна България за утре също е в сила жълт код, но само заради силен вятър. Предупреждението важи за:
          София, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

          Облачно време и валежи на 3 януари

          На 3 януари в страната ще преобладава облачно време.
          На повече места в западните и северните райони се очакват превалявания от дъжд, а по най-високите планински части – сняг.

          Карта НИМХ

          Силен вятър и затопляне

          Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, като временно ще се усилва:

          • на север от планините
          • в източните райони

          Температурите ще се повишат осезаемо:

          • Минимални: между -2 и 3 градуса
          • Максимални: между 7 и 12 градуса,
            по-високи на север от планините и в Източна България

          За София:

          • минимална температура: около 1 градус
          • максимална температура: около 11 градуса

          Планините – дъжд, сняг и бурен вятър

          Над планините облачността ще бъде значителна.
          Главно в Рило-Родопска област, а след обяд и по Стара планина, ще има превалявания от дъжд, а над 1800 м – от сняг.

          Ще духа силен и бурен запад-югозападен вятър.

          • Температура на 1200 м: около 7 градуса
          • Температура на 2000 м: около 0 градуса

          По Черноморието – вятър и пролетни стойности

          По Черноморие облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно.
          Ще духа умерен до силен югозападен вятър.

          • Максимални температури: между 12 и 15 градуса
          • Вълнение на морето: 3–4 бала
