Мъж от района на Бургас е задържан от органите на реда във връзка с убийство на куче. Полицейските действия са предприети, след като трупът на животното е бил открит в сряда, около 14:00 часа. Мястото на инцидента е местността „Карабаир“, която се намира в непосредствена близост до пясъчната кариера в землището на град Българово.

Убитото четириного е едро, с тегло около 50 килограма, и представлява кръстоска между породите българско овчарско куче и кангал. При огледа е установено, че животното е било простреляно в лявата част на тялото, в зоната до предния ляв крак. По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата около престъплението.