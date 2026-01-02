Авантюрата на Пламен Андреев с Расинг Сантандер приключи много бързо

Пламен Андреев ще се раздели с Расинг Сантандер. Младежкият национал на България, който играе под наем в испанския клуб от Фейенорд, не попадна в групата за предстоящия двубой с Реал Валядолид.

Вратарят участва в днешната тренировка на тима, но се готвеше отделно с възстановяващия се от контузия Хоакин Ескиета. След заниманието старши треньорът Хосе Алберто Лопес потвърди, че 21-годишният страж ще напусне отбора.

Носителят на Купата на България с Левски записа пет мача за втородивизионния клуб. По време на тях запази една „суха мрежа“ и допусна 4 попадения.

Ръководството на Фейенорд сега ще иска да изпрати българина в клуб, където ще разполага с повече игрови минути.

В последните дни на 2025 година се появиха информации за интерес към българския вратар от страна на полския Лех Познан.