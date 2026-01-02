НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Авантюрата на Пламен Андреев с Расинг Сантандер приключи много бързо

          Носителят на Купата на България с Левски записа пет мача за втородивизионния испански клуб като по време на тях запази една „суха мрежа“ и допусна 4 попадения

          0
          8
          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Пламен Андреев ще се раздели с Расинг Сантандер. Младежкият национал на България, който играе под наем в испанския клуб от Фейенорд, не попадна в групата за предстоящия двубой с Реал Валядолид.

          - Реклама -

          Вратарят участва в днешната тренировка на тима, но се готвеше отделно с възстановяващия се от контузия Хоакин Ескиета. След заниманието старши треньорът Хосе Алберто Лопес потвърди, че 21-годишният страж ще напусне отбора.

          Носителят на Купата на България с Левски записа пет мача за втородивизионния клуб. По време на тях запази една „суха мрежа“ и допусна 4 попадения. 

          Ръководството на Фейенорд сега ще иска да изпрати българина в клуб, където ще разполага с повече игрови минути.

          В последните дни на 2025 година се появиха информации за интерес към българския вратар от страна на полския Лех Познан. 

          Пламен Андреев ще се раздели с Расинг Сантандер. Младежкият национал на България, който играе под наем в испанския клуб от Фейенорд, не попадна в групата за предстоящия двубой с Реал Валядолид.

          - Реклама -

          Вратарят участва в днешната тренировка на тима, но се готвеше отделно с възстановяващия се от контузия Хоакин Ескиета. След заниманието старши треньорът Хосе Алберто Лопес потвърди, че 21-годишният страж ще напусне отбора.

          Носителят на Купата на България с Левски записа пет мача за втородивизионния клуб. По време на тях запази една „суха мрежа“ и допусна 4 попадения. 

          Ръководството на Фейенорд сега ще иска да изпрати българина в клуб, където ще разполага с повече игрови минути.

          В последните дни на 2025 година се появиха информации за интерес към българския вратар от страна на полския Лех Познан. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА представя трети нов играч до 48 часа?

          Николай Минчев -
          Ръководството на ЦСКА може да осъществи трети трансфер по време на зимния прозорец и първи за 2026 г. Според колегите от „Блиц“ – на...
          Футбол

          Левски стартира подготовка в неделя

          Николай Минчев -
          Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година на 4 януари, неделя от 15:30 ч. на стадион "Георги Аспарухов“. Преди началото...
          Баскетбол

          Александър Везенков е сред най-добрите в Евролигата за 2025 година

          Николай Минчев -
          Александър Везенков изпрати поредна силна година в кариерата си, а в замяна на това получи нови признания. Крилото на Олимпиакос заслужи място и в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions