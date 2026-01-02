НА ЖИВО
          Борисов: България никога не е била по-богата, по покупателна способност сме пред Гърция и Румъния

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Твърдението, че България е най-бедната страна в Европейския съюз, вече не отговаря на истината според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В интервю пред Явор Дачков, излъчено в YouTube подкаст, той бе категоричен, че страната никога не е била в по-добро икономическо състояние.

          „Тази приказка, че България е най-бедната в ЕС, вече не съществува. Никой не може да отрече, че България не била по-богата от сега. Протести? Неслучайно е казано, че битието определя съзнанието“, заяви Борисов.

          Бившият премиер подчерта, че икономическите показатели на страната са изпреварили редица други европейски държави. „По покупателна способност сме пред Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Имаме ръст на заетостта и ниска безработица. Има ли курорт в България, или хотел, или къща за гости, които са останали празни по празниците?“, добави още той, аргументирайки тезата си с пълните туристически обекти.

          По отношение на европейската интеграция, лидерът на ГЕРБ изтъкна важността на присъединяването към еврозоната като стратегическа цел.

          „Много искахме да влезем в еврозоната, защото за разлика от Шенген, в еврозоната влизат само богатите държави. Да си в Европейския банков съюз значи да си в най-бялата организация“, посочи Борисов.

          Той направи и паралел с близкото минало и възможностите за пътуване на българските граждани днес. „Преди 30 години съм се редил за виза, сега младите хора пътуват и харчат същата валута и така пътуват“, коментира той.

          Въпреки геополитическите предизвикателства, Борисов изрази увереност в бъдещето на Европейския съюз. „Изобщо не считам, че Европейският съюз е потъващ кораб. 20 години съм в европейското семейство, всичко, което сме правили до сега е там. Европа е в трудно положение, защото Путин нападна Украйна“, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

          В рамките на разговора бяха засегнати и вътрешнополитически теми, като причините за падането на проектокабинета „Желязков“ и ролята на президента Румен Радев в политическия живот.

