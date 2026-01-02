НА ЖИВО
          Футбол

          ЦСКА представя трети нов играч до 48 часа?

          "Аз се разбрах с колегите от ЦСКА. Остава те да се споразумеят с него. Утре ще имат среща и ще стане ясно бъдещето му“ - заяви президентът на Славия Венци Стефанов по повод на трансфера на Исак Соле

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на ЦСКА може да осъществи трети трансфер по време на зимния прозорец и първи за 2026 г. Според колегите от „Блиц“ – на „Армията“ са постигнали споразумение със Славия за правата на Исак Соле. 

          Полузащитникът ще бъде откупен от „белите“, тъй като има договор чак до лятото на 2027 г. Той е оценяван на около 700 000 евро от специализирания портал Transfermarkt. 

          Президентът на Славия Венцеслав Стефанов разкри, че на трети януари предстои ключова среща между състезателя и представители на ЦСКА. Ако двете страни постигнат споразумение – то трансферът на африканеца ще бъде осъществен. 

          „Аз се разбрах с колегите от ЦСКА. Остава те да се споразумеят с него. Утре ще имат среща и ще стане ясно бъдещето му“. 

          На 4 януари пък може да се извършат медицинските прегледи на състезателя, които са от изключително значение, предвид тежката контузия, която получи по време на неуспешния период в Гьозтепе. 

          В крайна сметка е много вероятно Исак Соле да е играч на ЦСКА още за насрочената първа тренировка на „армейците“ на 5 януари. Тогава към тима трябва да се присъединят и договорените Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг.

