Димитър Хаджидимитров: Горива има, цените са сред най-добрите в Европа

Преходът на бензиностанциите към разплащане в евро премина без сътресения, а доставки на горива има и цените остават сред най-добрите в Европа. Това заяви Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, във връзка с първите дни след въвеждането на еврото.

- Реклама -

По думите му системите са били рестартирани за около 30–40 минути, след което са заработили нормално. Не е имало голям наплив от клиенти, а персоналът е бил предварително обучен за работа с новия софтуер. Той позволява автоматично изчисляване на рестото както в лева, така и в евро, независимо от валутата, с която се плаща.

Все още повечето клиенти предпочитат да плащат в левове, като около 95% от разплащанията са в националната валута. В големите градове обаче делът на плащанията в евро постепенно се увеличава. Очакванията са в рамките на две–три седмици преходът да стане осезаем и в по-малките населени места.

Хаджидимитров подчерта, че цените на таблата вече са изписани в евро, но това не означава поскъпване – стойностите са просто конвертирани. Разликите между отделните вериги са се свили до 4–6 евроцента, спрямо по-големите разлики преди.