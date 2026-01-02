Два пожара в села край Бургас в първите часове на Новата година

Два тежки пожара са възникнали в села в община Руен в първите часове на Новата година, като при единия инцидент е загинала възрастна жена, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

Първият сигнал е подаден на 31 декември около 05:00 часа в Районното управление в Руен. Пожарът е възникнал в едноетажна къща на ул. „Вардар“ №12 в село Просеник, отдадена под наем на 51-годишен мъж. Огънят е потушен от един противопожарен екип.

В резултат на инцидента напълно е изгорял покривът на къщата заедно с цялата покъщнина, както и навес от съседен имот, прилепен към сградата. Пострадали хора няма. Като най-вероятни причини за пожара се посочват неизправна печка на твърдо гориво или късо съединение в остарялата електрическа инсталация. Няма данни за умишлен палеж. По случая е образувано досъдебно производство.

Вторият пожар е регистриран на 1 януари около 05:40 часа в село Билка. Горяла е къща, обитавана от 73-годишна жена. На място е изпратен един противопожарен автомобил с трима огнеборци, които са потушили огъня.

Къщата е изгоряла напълно, а при огледа е открито тялото на възрастната жена. То е транспортирано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. Причините за пожара се изясняват. И по този случай е образувано досъдебно производство.