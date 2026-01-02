НА ЖИВО
          Ердоган: Звъня на Тръмп заради Украйна и Палестина

          Снимка: БГНЕС
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че в понеделник, 5 януари, ще проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, като основна тема ще бъде руско-украинската война. Това стана ясно в петък, 2 януари, по време на разговор на Ердоган с журналисти, съобщава CNN Türk.

          Постоянни контакти с Москва и Киев

          Ердоган подчерта, че Турция поддържа активен диалог и с двете страни във войната.

          „Имаме разговор с Тръмп, насрочен за понеделник вечерта. Ще имаме възможност да обсъдим въпроси, свързани с Русия и Украйна, както и ситуацията в Палестина“, заяви турският президент.

          Той допълни, че е в постоянен контакт както с руския държавен глава Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски.

          Призив към Европа

          По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви, че европейските държави трябва да помогнат на Украйна да вземе трудни решения, необходими за прекратяване на войната.

          - Реклама -

          Призив към Европа

          1. Има управленски потенциал и усещане на вятъра откъде духа. Има умението да бъде по средата и какво може да спечели неговата държавата и народ в това време на изненада какво ще се случи с всеки изминал ден и преговори и договорки в това бурно време и конфликти . Време е всичко да приключи с мирен договор.Губещи са народите на участниците в тези конфликти които губят своите деца и родители и близки в тях.Нека ги оставят да живеят както са били преди началото им.

