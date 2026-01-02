Ердоган: Звъня на Тръмп заради Украйна и Палестина

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че в понеделник, 5 януари, ще проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, като основна тема ще бъде руско-украинската война. Това стана ясно в петък, 2 януари, по време на разговор на Ердоган с журналисти, съобщава CNN Türk.

Постоянни контакти с Москва и Киев

Ердоган подчерта, че Турция поддържа активен диалог и с двете страни във войната.

„Имаме разговор с Тръмп, насрочен за понеделник вечерта. Ще имаме възможност да обсъдим въпроси, свързани с Русия и Украйна, както и ситуацията в Палестина“, заяви турският президент.

Той допълни, че е в постоянен контакт както с руския държавен глава Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски.

Призив към Европа

По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви, че европейските държави трябва да помогнат на Украйна да вземе трудни решения, необходими за прекратяване на войната.