Ердоган: Звъня на Тръмп заради Украйна и Палестина

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че в понеделник, 5 януари, ще проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, като основна тема ще бъде руско-украинската война. Това стана ясно в петък, 2 януари, по време на разговор на Ердоган с журналисти, съобщава CNN Türk.
Постоянни контакти с Москва и Киев
Ердоган подчерта, че Турция поддържа активен диалог и с двете страни във войната.
Той допълни, че е в постоянен контакт както с руския държавен глава Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски.
Призив към Европа
По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви, че европейските държави трябва да помогнат на Украйна да вземе трудни решения, необходими за прекратяване на войната.
Има управленски потенциал и усещане на вятъра откъде духа. Има умението да бъде по средата и какво може да спечели неговата държавата и народ в това време на изненада какво ще се случи с всеки изминал ден и преговори и договорки в това бурно време и конфликти . Време е всичко да приключи с мирен договор.Губещи са народите на участниците в тези конфликти които губят своите деца и родители и близки в тях.Нека ги оставят да живеят както са били преди началото им.