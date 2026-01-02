Големите магазини вече работят и връщат ресто в евро

Големите търговски вериги в страната възобновиха работа тази сутрин и вече са напълно готови за разплащания както в лева, така и в евро.

До момента няма сигнали за нередности или сериозни затруднения. Всички големи търговци разполагат със стартови пакети в евро и уверяват, че без проблем могат да връщат ресто в новата валута. Единствено затруднение може да възникне, ако клиенти плащат с едри левови банкноти за покупки с малка стойност.

Пазаруването в търговските вериги протича спокойно. Персоналът е преминал обучение за работа с новия софтуер, който автоматично изчислява сумите и рестото в двете валути. При необходимост фирми ще доставят допълнителни евро пакети, за да се избегне недостиг и струпване пред банки.

По-сериозни трудности се очакват при малките магазини, където на много места липсват стартови пакети в евро. Част от тях вероятно временно няма да работят, което може да затрудни търговията в по-малките населени места.