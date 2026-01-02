НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Големите магазини вече работят и връщат ресто в евро

          0
          23
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Големите търговски вериги в страната възобновиха работа тази сутрин и вече са напълно готови за разплащания както в лева, така и в евро.

          - Реклама -

          До момента няма сигнали за нередности или сериозни затруднения. Всички големи търговци разполагат със стартови пакети в евро и уверяват, че без проблем могат да връщат ресто в новата валута. Единствено затруднение може да възникне, ако клиенти плащат с едри левови банкноти за покупки с малка стойност.

          Пазаруването в търговските вериги протича спокойно. Персоналът е преминал обучение за работа с новия софтуер, който автоматично изчислява сумите и рестото в двете валути. При необходимост фирми ще доставят допълнителни евро пакети, за да се избегне недостиг и струпване пред банки.

          По-сериозни трудности се очакват при малките магазини, където на много места липсват стартови пакети в евро. Част от тях вероятно временно няма да работят, което може да затрудни търговията в по-малките населени места.

          Големите търговски вериги в страната възобновиха работа тази сутрин и вече са напълно готови за разплащания както в лева, така и в евро.

          - Реклама -

          До момента няма сигнали за нередности или сериозни затруднения. Всички големи търговци разполагат със стартови пакети в евро и уверяват, че без проблем могат да връщат ресто в новата валута. Единствено затруднение може да възникне, ако клиенти плащат с едри левови банкноти за покупки с малка стойност.

          Пазаруването в търговските вериги протича спокойно. Персоналът е преминал обучение за работа с новия софтуер, който автоматично изчислява сумите и рестото в двете валути. При необходимост фирми ще доставят допълнителни евро пакети, за да се избегне недостиг и струпване пред банки.

          По-сериозни трудности се очакват при малките магазини, където на много места липсват стартови пакети в евро. Част от тях вероятно временно няма да работят, което може да затрудни търговията в по-малките населени места.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Таксиметровите тарифи в София се повишиха с 18,6%

          Пламена Ганева -
          Таксиметровите услуги в София поскъпнаха с 18,6% от вчера, след като влезе в сила автоматичното индексиране на цените, прието от Столичния общински съвет. Новата методика...
          Инциденти

          Два пожара в села край Бургас в първите часове на Новата година

          Пламена Ганева -
          Два тежки пожара са възникнали в села в община Руен в първите часове на Новата година, като при единия инцидент е загинала възрастна жена,...
          Икономика

          Димитър Хаджидимитров: Горива има, цените са сред най-добрите в Европа

          Пламена Ганева -
          Преходът на бензиностанциите към разплащане в евро премина без сътресения, а доставки на горива има и цените остават сред най-добрите в Европа. Това заяви...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions