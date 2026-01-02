И тотото премина към еврото, запазва се двойното обозначаване на сумите

Български спортен тотализатор съобщи, че залозите и печалбите от игрите на тотото се приемат, изчисляват и изплащат единствено в евро, в съответствие с чл. 3, ал. 4 от Закона за хазарта.

Двойно обозначаване на сумите

От тотализатора уточняват, че визуализацията на суми на терминалните устройства и разпечатките в пунктовата и външната мрежа се извършва при режим на двойно обозначаване, съгласно действащите указания към операторите.

„Визуализацията на суми на терминални устройства и разпечатки се подчинява на режима на двойно обозначаване и на приложимите указания“, посочват от БСТ.

Преминаването към евро върви по план

По информация на тотализатора всички интеграционни и технологични процеси, свързани с преминаването към работа в евро, се изпълняват планово и в нормален режим.

Това включва:

разплащанията

взаимодействието с банкови и платежни инструменти

синхронизацията на вътрешните системи

Първи тираж за 2026 година

От Българския спортен тотализатор уверяват, че всички системи ще работят в пълен синхрон до 4 януари, когато от 18:45 часа ще се проведе първият тираж за 2026 година.