Иран с гневна реакция след заканата на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и висши представители на иранските власти си размениха остри предупреждения и заплахи, докато икономическите протести в Иран обхващат все повече градове, предаде Асошиейтед прес.

Предупреждение от Тръмп: „Готови сме за действие“

Американският президент отправи директно послание към Техеран чрез платформата Truth Social. В него той предупреди, че ако иранските власти прибегнат до насилие срещу демонстрантите, Съединените щати ще реагират.

„Ако насилствено убият мирни протестиращи, САЩ ще се притекат на помощ. Готови сме за действие“, написа Тръмп, без да уточнява какви конкретни мерки има предвид.

По данни към момента най-малко седем души са загинали по време на демонстрациите, които са предизвикани отчасти от срива на иранския риал и задълбочаващата се икономическа криза.

Техеран обвинява САЩ и Израел

Реакцията от иранска страна не закъсня. Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви в платформата X, че зад протестите стоят външни сили.

„Израел и САЩ подбуждат демонстрациите“, написа Лариджани.

Той не представи доказателства в подкрепа на твърденията си – обвинения, които иранските власти многократно са отправяли и при предишни вълни на протести.

Заплаха за „хаос в целия регион“

Лариджани отправи и пряка заплаха към Вашингтон.

„Тръмп трябва да знае, че намесата на САЩ във вътрешния проблем ще доведе до хаос в целия регион и унищожаване на интересите на САЩ. Американците трябва да знаят, че Тръмп започна с авантюризма“, заяви той.

Предупреждение от приближен на Хаменей

Още по-остър тон използва Али Шамхани, съветник на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

„Всяка намесваща се ръка, която се пресяга твърде много до сигурността на Иран, ще бъде отсечена“, предупреди Шамхани.

Той добави, че иранците имат болезнен исторически опит с американска намеса:

„Иранският народ добре познава опита от това да те „спасяват“ американци – от Ирак и Афганистан до Газа“, написа той отново в „Екс“.

Най-големите протести от 2022 г. насам

Настоящите демонстрации продължават вече близо седмица и са най-мащабните в Иран от 2022 г. насам, когато страната беше разтърсена от протести след смъртта на Махса Амини.

Въпреки това, по оценка на наблюдатели, протестите все още не са обхванали цялата страна и не достигат интензивността на вълната от недоволство през 2022 г.