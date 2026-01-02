Иран с гневна реакция след заканата на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и висши представители на иранските власти си размениха остри предупреждения и заплахи, докато икономическите протести в Иран обхващат все повече градове, предаде Асошиейтед прес.
Предупреждение от Тръмп: „Готови сме за действие“
Американският президент отправи директно послание към Техеран чрез платформата Truth Social. В него той предупреди, че ако иранските власти прибегнат до насилие срещу демонстрантите, Съединените щати ще реагират.
По данни към момента най-малко седем души са загинали по време на демонстрациите, които са предизвикани отчасти от срива на иранския риал и задълбочаващата се икономическа криза.
Техеран обвинява САЩ и Израел
Реакцията от иранска страна не закъсня. Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви в платформата X, че зад протестите стоят външни сили.
Той не представи доказателства в подкрепа на твърденията си – обвинения, които иранските власти многократно са отправяли и при предишни вълни на протести.
Заплаха за „хаос в целия регион“
Лариджани отправи и пряка заплаха към Вашингтон.
Предупреждение от приближен на Хаменей
Още по-остър тон използва Али Шамхани, съветник на върховния лидер на Иран Али Хаменей.
Той добави, че иранците имат болезнен исторически опит с американска намеса:
Най-големите протести от 2022 г. насам
Настоящите демонстрации продължават вече близо седмица и са най-мащабните в Иран от 2022 г. насам, когато страната беше разтърсена от протести след смъртта на Махса Амини.
Въпреки това, по оценка на наблюдатели, протестите все още не са обхванали цялата страна и не достигат интензивността на вълната от недоволство през 2022 г.
