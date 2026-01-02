НА ЖИВО
          - Реклама -
          Календар на магнитните бури през януари: Кои са опасните дати за здравето

          През януари се очаква Земята да бъде засегната от поредица геомагнитни смущения с променлива интензивност. Традиционно, периодите с резки промени в обстановката се оказват най-тежки за организма, оказвайки най-сериозно влияние върху здравословното състояние.

          Позовавайки се на данни от РБК-Украйна и „Вести“, става ясно какъв е графикът на магнитните бури през месеца, кои дни ще бъдат критични и какви мерки могат да се вземат за защита на организма.

          Според информацията от международните центрове за наблюдение на слънчевата активност, геомагнитната обстановка през януари ще протича вълнообразно – ще се редуват пикови моменти и периоди на относително затишие.

          Първият месец от годината стартира с умерени смущения:

          1-4 януари – Наблюдава се умерена активност с индекс Kr-4, като се очакват пикове до ниво Kr-5-6 (червено ниво). Върховата стойност се прогнозира за петък, 2 януари, както и в съботната сутрин на 3 януари. Възможните симптоми включват умора, главоболие, сънливост и емоционална нестабилност.

          9-10 януари – Очаква се нова вълна с прогнозирано ниво Kp 5-6 (червено ниво). В подобни дни хората, които са чувствителни към промените във времето (метеочувствителни), най-често съобщават за резки промени в кръвното налягане, пристъпи на мигрена и проблеми със съня.

          12-14 януари – Прогнозата е за продължителна магнитна буря с умерена сила, придружена от кратки изблици до индекс Kr-5.

          16-20 януари – Очаква се силна магнитна буря, която ще се задържи в продължение на няколко дни. Прогнозираните нива на смущението достигат до Kr-5-6.

          25-27 януари – Това е последната буря за месеца. Очаква се още едно умерено повишение на активността в края на януари. Очакваното ниво е Kp 4 с кратки пикове до Kp-5. Състоянието на хората може да се влоши допълнително поради натрупаното изтощение след дългия месец.

          - Реклама -

