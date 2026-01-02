КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро

В първите дни след въвеждането на еврото в България ситуацията при Комисията за защита на потребителите (КЗП) остава спокойна, съобщи временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев в ефира на БНТ.
Той обобщи, че няма масови нарушения, а подадените сигнали са по-скоро изолирани случаи.
Двойно обращение на валутите – ясен срок
Колячев напомни, че едномесечният период на двойно обращение в евро и лева е регламентиран и ще важи за всички търговци.
Засилен контрол и координация с НАП
Освен стандартните проверки, КЗП ще бъде още по-активна на място.
Какво нямат право да правят търговците
Колячев беше категоричен, че по закон търговците нямат право да връщат ресто едновременно в евро и в лева.
При подобна ситуация потребителят има право да откаже сделката, а след това да подаде сигнал до КЗП, за да бъде извършена проверка.
Плащане с евро и лева – важни правила
Председателят на КЗП разясни още, че клиентът може да плаща както в евро, така и в лева, ако търговецът няма достатъчна наличност в едната валута. В същото време важи и ограничение до 50 броя монети при едно плащане.
Цени на храните и поведение на търговците
По думите на Колячев, от 8 август миналата година цените на основните хранителни стоки не се повишават, а ако има промени, те са минимални и обосновани.
Предупреждение и санкции при нарушения
КЗП ще реагира при всяко отклонение от правилата.
Той отправи ясно предупреждение към търговците в малките населени места, където контролът също ще бъде засилен, за разлика от големите градове с висока конкуренция, където цените често остават същите или дори се понижават.
Проверки във фризьорските салони
КЗП вече е извършила проверки във фризьорските салони, а в момента тече и повторна инспекция.
В тези случаи незабавно се изисква обяснение за повишението, като всяко необосновано поскъпване подлежи на санкция.
Кольо, какво е „обращение“ бре?