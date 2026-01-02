КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро

В първите дни след въвеждането на еврото в България ситуацията при Комисията за защита на потребителите (КЗП) остава спокойна, съобщи временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев в ефира на БНТ.

„Към момента нашите телефонни линии са спокойни, имаме много откъслечни сигнали и то предимно за отказ от плащане с евро и отказ за плащане с лева“, заяви Колячев. - Реклама -

Той обобщи, че няма масови нарушения, а подадените сигнали са по-скоро изолирани случаи.

Двойно обращение на валутите – ясен срок

Колячев напомни, че едномесечният период на двойно обращение в евро и лева е регламентиран и ще важи за всички търговци.

„Като цяло положението при нас е спокойно“, допълни той, като подчерта, че контролът ще бъде засилен през целия период.

Засилен контрол и координация с НАП

Освен стандартните проверки, КЗП ще бъде още по-активна на място.

„Начертали сме с Националната агенция за приходите (НАП) стриктна план-програма, която ще следваме и до края на месеца, и до края на целия период – до 8 август тази година“, посочи председателят на КЗП.

Какво нямат право да правят търговците

Колячев беше категоричен, че по закон търговците нямат право да връщат ресто едновременно в евро и в лева.

„Досега нямаме данни за такъв тип нарушение“, уточни той.

При подобна ситуация потребителят има право да откаже сделката, а след това да подаде сигнал до КЗП, за да бъде извършена проверка.

Плащане с евро и лева – важни правила

Председателят на КЗП разясни още, че клиентът може да плаща както в евро, така и в лева, ако търговецът няма достатъчна наличност в едната валута. В същото време важи и ограничение до 50 броя монети при едно плащане.

Цени на храните и поведение на търговците

По думите на Колячев, от 8 август миналата година цените на основните хранителни стоки не се повишават, а ако има промени, те са минимални и обосновани.

„Те са свързани със сезонен характер или с международни котировки и пазари. Към момента смятаме, че търговците се държат много адекватно спрямо ситуацията“, каза той.

Предупреждение и санкции при нарушения

КЗП ще реагира при всяко отклонение от правилата.

„При всяко едно отклонение – ние сме там, ние ще проверим, ние ще санкционираме“, заяви Колячев.

Той отправи ясно предупреждение към търговците в малките населени места, където контролът също ще бъде засилен, за разлика от големите градове с висока конкуренция, където цените често остават същите или дори се понижават.

Проверки във фризьорските салони

КЗП вече е извършила проверки във фризьорските салони, а в момента тече и повторна инспекция.

„Данните от първата проверка показват, че един фризьорски салон на десет е променил цените в посока нагоре“, съобщи Колячев.

В тези случаи незабавно се изисква обяснение за повишението, като всяко необосновано поскъпване подлежи на санкция.