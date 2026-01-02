НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро

          1
          182
          Снимка: offnews.bg
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В първите дни след въвеждането на еврото в България ситуацията при Комисията за защита на потребителите (КЗП) остава спокойна, съобщи временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев в ефира на БНТ.

          „Към момента нашите телефонни линии са спокойни, имаме много откъслечни сигнали и то предимно за отказ от плащане с евро и отказ за плащане с лева“, заяви Колячев.

          - Реклама -

          Той обобщи, че няма масови нарушения, а подадените сигнали са по-скоро изолирани случаи.

          Двойно обращение на валутите – ясен срок

          Колячев напомни, че едномесечният период на двойно обращение в евро и лева е регламентиран и ще важи за всички търговци.

          „Като цяло положението при нас е спокойно“, допълни той, като подчерта, че контролът ще бъде засилен през целия период.

          Големите магазини вече работят и връщат ресто в евро Големите магазини вече работят и връщат ресто в евро

          Засилен контрол и координация с НАП

          Освен стандартните проверки, КЗП ще бъде още по-активна на място.

          „Начертали сме с Националната агенция за приходите (НАП) стриктна план-програма, която ще следваме и до края на месеца, и до края на целия период – до 8 август тази година“, посочи председателят на КЗП.

          Какво нямат право да правят търговците

          Колячев беше категоричен, че по закон търговците нямат право да връщат ресто едновременно в евро и в лева.

          „Досега нямаме данни за такъв тип нарушение“, уточни той.

          При подобна ситуация потребителят има право да откаже сделката, а след това да подаде сигнал до КЗП, за да бъде извършена проверка.

          Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута

          Плащане с евро и лева – важни правила

          Председателят на КЗП разясни още, че клиентът може да плаща както в евро, така и в лева, ако търговецът няма достатъчна наличност в едната валута. В същото време важи и ограничение до 50 броя монети при едно плащане.

          Цени на храните и поведение на търговците

          По думите на Колячев, от 8 август миналата година цените на основните хранителни стоки не се повишават, а ако има промени, те са минимални и обосновани.

          „Те са свързани със сезонен характер или с международни котировки и пазари. Към момента смятаме, че търговците се държат много адекватно спрямо ситуацията“, каза той.

          Предупреждение и санкции при нарушения

          КЗП ще реагира при всяко отклонение от правилата.

          „При всяко едно отклонение – ние сме там, ние ще проверим, ние ще санкционираме“, заяви Колячев.

          Той отправи ясно предупреждение към търговците в малките населени места, където контролът също ще бъде засилен, за разлика от големите градове с висока конкуренция, където цените често остават същите или дори се понижават.

          Проверки във фризьорските салони

          КЗП вече е извършила проверки във фризьорските салони, а в момента тече и повторна инспекция.

          „Данните от първата проверка показват, че един фризьорски салон на десет е променил цените в посока нагоре“, съобщи Колячев.

          В тези случаи незабавно се изисква обяснение за повишението, като всяко необосновано поскъпване подлежи на санкция.

          В първите дни след въвеждането на еврото в България ситуацията при Комисията за защита на потребителите (КЗП) остава спокойна, съобщи временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев в ефира на БНТ.

          „Към момента нашите телефонни линии са спокойни, имаме много откъслечни сигнали и то предимно за отказ от плащане с евро и отказ за плащане с лева“, заяви Колячев.

          - Реклама -

          Той обобщи, че няма масови нарушения, а подадените сигнали са по-скоро изолирани случаи.

          Двойно обращение на валутите – ясен срок

          Колячев напомни, че едномесечният период на двойно обращение в евро и лева е регламентиран и ще важи за всички търговци.

          „Като цяло положението при нас е спокойно“, допълни той, като подчерта, че контролът ще бъде засилен през целия период.

          Големите магазини вече работят и връщат ресто в евро Големите магазини вече работят и връщат ресто в евро

          Засилен контрол и координация с НАП

          Освен стандартните проверки, КЗП ще бъде още по-активна на място.

          „Начертали сме с Националната агенция за приходите (НАП) стриктна план-програма, която ще следваме и до края на месеца, и до края на целия период – до 8 август тази година“, посочи председателят на КЗП.

          Какво нямат право да правят търговците

          Колячев беше категоричен, че по закон търговците нямат право да връщат ресто едновременно в евро и в лева.

          „Досега нямаме данни за такъв тип нарушение“, уточни той.

          При подобна ситуация потребителят има право да откаже сделката, а след това да подаде сигнал до КЗП, за да бъде извършена проверка.

          Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута

          Плащане с евро и лева – важни правила

          Председателят на КЗП разясни още, че клиентът може да плаща както в евро, така и в лева, ако търговецът няма достатъчна наличност в едната валута. В същото време важи и ограничение до 50 броя монети при едно плащане.

          Цени на храните и поведение на търговците

          По думите на Колячев, от 8 август миналата година цените на основните хранителни стоки не се повишават, а ако има промени, те са минимални и обосновани.

          „Те са свързани със сезонен характер или с международни котировки и пазари. Към момента смятаме, че търговците се държат много адекватно спрямо ситуацията“, каза той.

          Предупреждение и санкции при нарушения

          КЗП ще реагира при всяко отклонение от правилата.

          „При всяко едно отклонение – ние сме там, ние ще проверим, ние ще санкционираме“, заяви Колячев.

          Той отправи ясно предупреждение към търговците в малките населени места, където контролът също ще бъде засилен, за разлика от големите градове с висока конкуренция, където цените често остават същите или дори се понижават.

          Проверки във фризьорските салони

          КЗП вече е извършила проверки във фризьорските салони, а в момента тече и повторна инспекция.

          „Данните от първата проверка показват, че един фризьорски салон на десет е променил цените в посока нагоре“, съобщи Колячев.

          В тези случаи незабавно се изисква обяснение за повишението, като всяко необосновано поскъпване подлежи на санкция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Таксиметровите тарифи в София се повишиха с 18,6%

          Пламена Ганева -
          Таксиметровите услуги в София поскъпнаха с 18,6% от вчера, след като влезе в сила автоматичното индексиране на цените, прието от Столичния общински съвет. Новата методика...
          Икономика

          Големите магазини вече работят и връщат ресто в евро

          Пламена Ганева -
          Големите търговски вериги в страната възобновиха работа тази сутрин и вече са напълно готови за разплащания както в лева, така и в евро. До момента...
          Политика

          Тръмп заплаши Иран с намеса при насилие срещу протестиращи

          Пламена Ганева -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е в „пълна бойна готовност“ да се намеси, ако иранските власти използват смъртоносна сила срещу протестиращи...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions