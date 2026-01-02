НА ЖИВО
          НачалоСпортТенис

          Легендата Винъс Уилямс ще се състезава в Откритото първенство на Австралия

          Седемкратната носителка на титли от Големия шлем за последно игра в Мелбърн преди 5 години, отпадайки във втория кръг от италианката Сара Ерани

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Винъс Уилямс ще се завърне на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като получи „уайлд кард“, съобщиха организаторите на турнира. Това е първата й поява в Мелбърн Парк от пет години насам.

          Седемкратната носителка на титли от Големия шлем за последно игра в Мелбърн през 2021-а, отпадайки във втория кръг от италианката Сара Ерани.

           Въпреки 21 предишни кампании, американката никога не е вдигала трофея, като два пъти е финалистка, губейки в спора за титлата от от сестра си Серина Уилямс на финалите през 2003 и 2017 година.

          „Развълнувана съм да се върна в Австралия и очаквам с нетърпение да се състезавам там“, каза 45-годишната Уилямс.

          „Имах толкова много невероятни спомени и съм благодарна за възможността да се върна на място, което означаваше толкова много за кариерата ми“, добави тя.

          Уилямс ще стане най-възрастната тенисистка, участвала в основната схема на Откритото първенство на Австралия, изпреварвайки японката Кимико Дате, която беше на 44 години, когато отпадна в първия кръг през 2015-а.

          Тя също така прие „уайлд кард“ за турнира в Хобърт, който започва на 12 януари, където ще се присъедини към други шампионки от Големия шлем Барбора Крейчикова и Ема Радукану. 

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Александър Везенков е сред най-добрите в Евролигата за 2025 година

          Николай Минчев -
          Александър Везенков изпрати поредна силна година в кариерата си, а в замяна на това получи нови признания. Крилото на Олимпиакос заслужи място и в...
          Други

          Звездата по бокс Антъни Джошуа вече не е в болница

          Николай Минчев -
          Бившият световен шампион по бокс в тежка категория - Антъни Джошуа, е изписан от болница в Лагос, Нигерия. "Дейли Мейл" припомня, че британецът беше...
          Футбол

          Неймар ще продължи да защитава цветовете на Сантос

          Николай Минчев -
          Легендата на Сантос – Неймар, е решил, че ще остане в клуба. Това пишат бразилските медии в началото на 2026 г.  Според информациите, 33-годишният бразилски...

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

