Левски стартира подготовка в неделя

Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година на 4 януари, неделя от 15:30 ч. на стадион „Георги Аспарухов“.

Преди началото на зимната подготовка старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция от 11:30 ч. в залата за пресконференции в сектор „В“.

Два дни по-късно „сините“ заминават за Турция, където ще проведат подготвителен лагер. По време на престоя си в югоизточната ни съседка столичани ще изиграят четири контроли – Ниредхаза (13 януари), Войводина (17 януари), Заглебие (21 януари) и Тренчин (25 януари).

На 27 януари Левски се прибира в София, а на следващия ден е планирана проверка с Вихрен (Сандански) на „Герена“.