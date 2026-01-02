НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Левски стартира подготовка в неделя

          Два дни по-късно "сините" заминават за Турция, където ще проведат лагер

          0
          3
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година на 4 януари, неделя от 15:30 ч. на стадион „Георги Аспарухов“.

          - Реклама -

          Преди началото на зимната подготовка старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция от 11:30 ч. в залата за пресконференции в сектор „В“.

          Два дни по-късно „сините“ заминават за Турция, където ще проведат подготвителен лагер. По време на престоя си в югоизточната ни съседка столичани ще изиграят четири контроли – Ниредхаза (13 януари), Войводина (17 януари), Заглебие (21 януари) и Тренчин (25 януари).

          На 27 януари Левски се прибира в София, а на следващия ден е планирана проверка с Вихрен (Сандански) на „Герена“.

          Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година на 4 януари, неделя от 15:30 ч. на стадион „Георги Аспарухов“.

          - Реклама -

          Преди началото на зимната подготовка старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция от 11:30 ч. в залата за пресконференции в сектор „В“.

          Два дни по-късно „сините“ заминават за Турция, където ще проведат подготвителен лагер. По време на престоя си в югоизточната ни съседка столичани ще изиграят четири контроли – Ниредхаза (13 януари), Войводина (17 януари), Заглебие (21 януари) и Тренчин (25 януари).

          На 27 януари Левски се прибира в София, а на следващия ден е планирана проверка с Вихрен (Сандански) на „Герена“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          ЦСКА представя трети нов играч до 48 часа?

          Николай Минчев -
          Ръководството на ЦСКА може да осъществи трети трансфер по време на зимния прозорец и първи за 2026 г. Според колегите от „Блиц“ – на...
          Баскетбол

          Александър Везенков е сред най-добрите в Евролигата за 2025 година

          Николай Минчев -
          Александър Везенков изпрати поредна силна година в кариерата си, а в замяна на това получи нови признания. Крилото на Олимпиакос заслужи място и в...
          Тенис

          Легендата Винъс Уилямс ще се състезава в Откритото първенство на Австралия

          Николай Минчев -
          Винъс Уилямс ще се завърне на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като получи "уайлд кард", съобщиха организаторите на турнира. Това е първата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions