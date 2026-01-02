НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Много силно земетресение в Мексико

          0
          60
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Силно земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси Мексико Сити, съобщи Националната сеизмологична служба на Мексико, цитирана от АФП.

          - Реклама -

          Трусът е бил усетен в няколко квартала на мексиканската столица, като е предизвикал напрежение сред жителите и е довел до временно прекъсване на обществени дейности.

          В рамките на час: Две земетресения разлюляха България В рамките на час: Две земетресения разлюляха България

          Реакция на властите

          В резултат на земетресението президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум е била принудена да отмени ежедневната си пресконференция, която по традиция се провежда всяка сутрин.

          Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети, но компетентните служби продължават оценката на ситуацията и евентуалните последици от труса.

          Мексико се намира в сеизмично активен район, а подобни земетресения често водят до временни прекъсвания на обществения живот, дори и без тежки поражения. Властите призовават гражданите да запазят спокойствие и да следват указанията за безопасност.

          Силно земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси Мексико Сити, съобщи Националната сеизмологична служба на Мексико, цитирана от АФП.

          - Реклама -

          Трусът е бил усетен в няколко квартала на мексиканската столица, като е предизвикал напрежение сред жителите и е довел до временно прекъсване на обществени дейности.

          В рамките на час: Две земетресения разлюляха България В рамките на час: Две земетресения разлюляха България

          Реакция на властите

          В резултат на земетресението президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум е била принудена да отмени ежедневната си пресконференция, която по традиция се провежда всяка сутрин.

          Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети, но компетентните служби продължават оценката на ситуацията и евентуалните последици от труса.

          Мексико се намира в сеизмично активен район, а подобни земетресения често водят до временни прекъсвания на обществения живот, дори и без тежки поражения. Властите призовават гражданите да запазят спокойствие и да следват указанията за безопасност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Иран с гневна реакция след заканата на Тръмп

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и висши представители на иранските власти си размениха остри предупреждения и заплахи, докато икономическите протести в Иран обхващат все...
          Инциденти

          Трагедия в Сан Франциско: Открита мъртва дъщерята на холивудска легенда

          Никола Павлов -
          Трагичен инцидент разтърси семейството на холивудската легенда Томи Лий Джоунс. Неговата дъщеря Виктория Джоунс е била открита мъртва на 1 януари в Сан Франциско,...
          Политика

          Русия твърди, че е свалила 64 украински дрона през нощта

          Пламена Ганева -
          Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 64 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. По...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions