Много силно земетресение в Мексико

Силно земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси Мексико Сити, съобщи Националната сеизмологична служба на Мексико, цитирана от АФП.

Трусът е бил усетен в няколко квартала на мексиканската столица, като е предизвикал напрежение сред жителите и е довел до временно прекъсване на обществени дейности.

Реакция на властите

В резултат на земетресението президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум е била принудена да отмени ежедневната си пресконференция, която по традиция се провежда всяка сутрин.

Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети, но компетентните служби продължават оценката на ситуацията и евентуалните последици от труса.

Мексико се намира в сеизмично активен район, а подобни земетресения често водят до временни прекъсвания на обществения живот, дори и без тежки поражения. Властите призовават гражданите да запазят спокойствие и да следват указанията за безопасност.