Намереното тяло в трафопост в „Младост“: Обвиняемият за убийството остава в ареста

Софийски градски съд наложи днес мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Валентин Василев (35 г.), обвиняем за убийството на Петрана Петкова. Тялото на жената беше открито в трафопост в столичния квартал Надежда 1.

Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок.

Искане за по-лека мярка

По време на заседанието защитата на обвиняемия поиска „домашен арест“, аргументирайки се със здравословното му състояние. Самият Василев заяви пред съда, че е неграмотен, необразован, не работи и получава пенсия по болест.

Тежко обвинение и семейна връзка

Стана ясно, че обвиняемият и жертвата имат общо дете на 5 години. Според изнесеното в съдебната зала, убийството е извършено по особено жесток начин – с множество наранявания, нанесени с лопата, и в условията на домашно насилие.

Разследването продължава

За откриването на тялото в късния следобед на 29 декември съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи. Оттам тогава уточниха, че повече информация не може да бъде предоставена, тъй като работата по случая продължава.