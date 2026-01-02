НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Намереното тяло в трафопост в „Младост“: Обвиняемият за убийството остава в ареста

          0
          104
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийски градски съд наложи днес мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Валентин Василев (35 г.), обвиняем за убийството на Петрана Петкова. Тялото на жената беше открито в трафопост в столичния квартал Надежда 1.

          - Реклама -

          Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок.

          Искане за по-лека мярка

          По време на заседанието защитата на обвиняемия поиска „домашен арест“, аргументирайки се със здравословното му състояние. Самият Василев заяви пред съда, че е неграмотен, необразован, не работи и получава пенсия по болест.

          Тежко обвинение и семейна връзка

          Стана ясно, че обвиняемият и жертвата имат общо дете на 5 години. Според изнесеното в съдебната зала, убийството е извършено по особено жесток начин – с множество наранявания, нанесени с лопата, и в условията на домашно насилие.

          Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир

          Разследването продължава

          За откриването на тялото в късния следобед на 29 декември съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи. Оттам тогава уточниха, че повече информация не може да бъде предоставена, тъй като работата по случая продължава.

          Софийски градски съд наложи днес мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Валентин Василев (35 г.), обвиняем за убийството на Петрана Петкова. Тялото на жената беше открито в трафопост в столичния квартал Надежда 1.

          - Реклама -

          Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок.

          Искане за по-лека мярка

          По време на заседанието защитата на обвиняемия поиска „домашен арест“, аргументирайки се със здравословното му състояние. Самият Василев заяви пред съда, че е неграмотен, необразован, не работи и получава пенсия по болест.

          Тежко обвинение и семейна връзка

          Стана ясно, че обвиняемият и жертвата имат общо дете на 5 години. Според изнесеното в съдебната зала, убийството е извършено по особено жесток начин – с множество наранявания, нанесени с лопата, и в условията на домашно насилие.

          Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир

          Разследването продължава

          За откриването на тялото в късния следобед на 29 декември съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи. Оттам тогава уточниха, че повече информация не може да бъде предоставена, тъй като работата по случая продължава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Аномалия: Затопляне, силен вятър, но и сняг утре

          Никола Павлов -
          Жълт код за опасно време е обявен за три области заради снеговалежи и силен вятър – Видин, Враца и Монтана. В още 11 области на...
          Общество

          След приемането на еврото: Цените на градския транспорт в София са закръглени надолу

          Никола Павлов -
          Цените на градския транспорт в София вече се изписват и заплащат в евро, като закръглянето е направено в полза на пътуващите. Най-масовият превозен документ –...
          Инциденти

          Тежък инцидент в Банско, скиор е с комоцио

          Никола Павлов -
          Скиор е пострадал в ски зоната над Банско, след инцидент, станал преди обед на писта „Платото“, съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта. Падане по...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions