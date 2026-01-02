Намереното тяло в трафопост в „Младост“: Обвиняемият за убийството остава в ареста

Софийски градски съд наложи днес мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Валентин Василев (35 г.), обвиняем за убийството на Петрана Петкова. Тялото на жената беше открито в трафопост в столичния квартал Надежда 1.
- Реклама -
Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок.
Искане за по-лека мярка
По време на заседанието защитата на обвиняемия поиска „домашен арест“, аргументирайки се със здравословното му състояние. Самият Василев заяви пред съда, че е неграмотен, необразован, не работи и получава пенсия по болест.
Тежко обвинение и семейна връзка
Стана ясно, че обвиняемият и жертвата имат общо дете на 5 години. Според изнесеното в съдебната зала, убийството е извършено по особено жесток начин – с множество наранявания, нанесени с лопата, и в условията на домашно насилие.
Разследването продължава
За откриването на тялото в късния следобед на 29 декември съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи. Оттам тогава уточниха, че повече информация не може да бъде предоставена, тъй като работата по случая продължава.
Софийски градски съд наложи днес мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Валентин Василев (35 г.), обвиняем за убийството на Петрана Петкова. Тялото на жената беше открито в трафопост в столичния квартал Надежда 1.
- Реклама -
Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок.
Искане за по-лека мярка
По време на заседанието защитата на обвиняемия поиска „домашен арест“, аргументирайки се със здравословното му състояние. Самият Василев заяви пред съда, че е неграмотен, необразован, не работи и получава пенсия по болест.
Тежко обвинение и семейна връзка
Стана ясно, че обвиняемият и жертвата имат общо дете на 5 години. Според изнесеното в съдебната зала, убийството е извършено по особено жесток начин – с множество наранявания, нанесени с лопата, и в условията на домашно насилие.
Разследването продължава
За откриването на тялото в късния следобед на 29 декември съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи. Оттам тогава уточниха, че повече информация не може да бъде предоставена, тъй като работата по случая продължава.