      петък, 02.01.26
          НАП и КЗП затягат контрола: Санкции за търговци заради спекула с еврото

          Националната агенция за приходите (НАП) активизира надзора над търговската мрежа в страната във връзка с въвеждането на единната европейска валута. Според информация на „Нова нюз“, инспекторите вече извършват около 400 проверки дневно.

          Говорителят на приходната агенция Анна Митева уточни в интервю, че инспекциите се реализират в тясно сътрудничество с Комисията за защита на потребителите (КЗП). Контролните действия са стартирали още в последните дни на 2025 г. Първоначално планираните над 700 инспекции вече са значително повече, като броят им нараства динамично. Обхватът на проверките покрива обекти в цялата страна, включвайки както превантивен мониторинг, така и реакции по сигнали за необосновано повишаване на цените след приемането на еврото.

          До момента са констатирани нарушения в 69 случая, за които са съставени съответните актове. Установено е поскъпване на определени стоки без наличието на ясни и обективни икономически аргументи. За част от тези нарушения вече са издадени наказателни постановления на обща стойност около 45 000 лева. В над 300 от случаите данъчните власти изискват допълнителна документация от бизнеса, за да преценят дали конкретното увеличение на цените е оправдано.

          Анна Митева подчерта, че тези действия са в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в България и целят да пресекат опитите на търговци да използват валутната конверсия като повод за спекула. „Нашите действия са насочени към некоректните търговци. За щастие, коректните са мнозинство и им благодарим“, коментира тя.

          От агенцията уточняват, че нарушения се откриват както при големите вериги, така и в по-малките обекти. „Няма съществена разлика – съветът ни към всички е един и същ – да спазват закона“, категорична бе Митева.

          От началото на 2026 г. НАП вече преминава към налагане на директни санкции. Глобите за първо установено нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при рецидив – до 20 000 лева. За юридическите лица имуществените санкции могат да възлязат на суми до 200 000 лева. Следи се стриктно и за коректното изписване на етикетите, където водеща трябва да бъде цената в евро, следвана от стойността в лева и фиксирания курс на БНБ.

          Целта на масовите проверки е защита на потребителите от нерегламентирани практики и ценови злоупотреби. От НАП допълват, че временното запечатване на търговски обекти се разглежда като крайна мярка и не се предвижда масовото ѝ прилагане на този етап, като институцията разчита на доброволно спазване на правилата от страна на бизнеса.

