НАП: При 10% от проверките ни за еврото има нарушения

Национална агенция по приходите (НАП) извършва около 400 проверки дневно през последните 5–6 дни, като този интензивен контрол ще продължи поне до средата на месеца. Това съобщи пред журналисти Анна Митова, след проверка на ледена пързалка в София.
Проверки на ледените пързалки в столицата
При инспекцията на спортно-развлекателния обект не са установени нарушения, уточни Митова и допълни:
Какво точно проверява НАП
Контролът обхваща търговски обекти, предлагащи различни услуги, като основният фокус е спазването на правилата при въвеждането на еврото.
Реакция на сигнали и спекулации
По думите ѝ НАП реагира на всички сигнали, включително и на тези, разпространявани в социалните мрежи.
Първи резултати от контрола
НАП вече разполага с конкретни данни от проверките:
69 акта за необосновано повишаване на цените
9 наказателни постановления вече са връчени
Документи се изискват от още 300 обекта, които трябва да бъдат предоставени в следващите дни
Колко чести са нарушенията
По предварителни данни при около 10% от всички проверявани обекти са установени нарушения.
Glad golem se zadava ot gornia che vidime dolnia
Още на първата ми покупка за годината от 7,10евро жената ми вика 14,20 понеже ме видя, че ще плащам в левове 😀
Да не се преработят само!
Първите нарушители са БНБ не ни осигуриха стартови пакети
Честито на стадото,кочината вече е в клуба на богатите.
От утре по чешмите мед и масло….гратис.
Ликувайте 🤣🤣🤣и гонете Михаля 🤣
Забележете ,че сички мерзавци,които са привърженици на сегашната власт няма да изпитат никакви затруднения с обмяна на парите,тъй като се ползват с връзки по партийна линия и са много окумуш,няма да висят по опашки или да изпитат каквито и да е неудобства,просто си правят кодош и гаргара с нас,създават и редица рискове от измами,фалшиви пари,надуване на цени,всякакви мизерии могат да възникнат.Просто си наложиха на ината,Брюксел си прави експеримент с нас,защото изцяло не ни брои за хора,очаквах да има бунтове по този повод,но още нищо не се знае,като усетят неприятния гъдел ,много хора ще са склонни на много крайности.
Срока за употреба на лев за покупки в магазини и пазари трябва да се удължи на 1 година,защото ако остане така,на 1 февруари ще настане поредния цирк,пред банките ще се извият огромни опашки,ще има ръкопашни схватки,гуша за гуша.За монетите също се излигавиха,не обясниха кой е решил да има ограничение до 50 монети за една покупка или обмяна,ако ще я караме така,постепенно ще въведат и други ограничения и съвсем ще ни изнервят,много са самонадеяни,това не е майтап,да ни разиграват като панаирджийски маймунки с парите ни,да си правят густо майна Филибето.