      петък, 02.01.26
          НАП: При 10% от проверките ни за еврото има нарушения

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Национална агенция по приходите (НАП) извършва около 400 проверки дневно през последните 5–6 дни, като този интензивен контрол ще продължи поне до средата на месеца. Това съобщи пред журналисти Анна Митова, след проверка на ледена пързалка в София.

          Проверки на ледените пързалки в столицата

          При инспекцията на спортно-развлекателния обект не са установени нарушения, уточни Митова и допълни:

          „Днес ще бъдат проверени всички ледени пързалки в София“.

          Какво точно проверява НАП

          Контролът обхваща търговски обекти, предлагащи различни услуги, като основният фокус е спазването на правилата при въвеждането на еврото.

          КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро

          „Проверяваме дали се спазват изискванията на закона за въвеждането на еврото – първо касовите бележки, при които от 1 януари цените трябва да са фиксирани първо в евро, а след това в лева. Проверяваме и за необосновано завишение на цените“, обясни Анна Митова.

          Реакция на сигнали и спекулации

          По думите ѝ НАП реагира на всички сигнали, включително и на тези, разпространявани в социалните мрежи.

          „Особено в социалните мрежи циркулира неверна информация за завишени цени. Ние проверяваме всякакви сигнали, за да не се спекулира с въвеждането на еврото в България“, подчерта тя.

          Първи резултати от контрола

          НАП вече разполага с конкретни данни от проверките:

          • 69 акта за необосновано повишаване на цените
          • 9 наказателни постановления вече са връчени
          • Документи се изискват от още 300 обекта, които трябва да бъдат предоставени в следващите дни

          „Става дума основно за хранителни обекти, но не може да се каже, че при по-малките обекти има повече нарушения“, уточни Митова.

          Колко чести са нарушенията

          По предварителни данни при около 10% от всички проверявани обекти са установени нарушения.

          КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро

          2. Още на първата ми покупка за годината от 7,10евро жената ми вика 14,20 понеже ме видя, че ще плащам в левове 😀

          5. Честито на стадото,кочината вече е в клуба на богатите.
            От утре по чешмите мед и масло….гратис.
            Ликувайте 🤣🤣🤣и гонете Михаля 🤣

          6. Забележете ,че сички мерзавци,които са привърженици на сегашната власт няма да изпитат никакви затруднения с обмяна на парите,тъй като се ползват с връзки по партийна линия и са много окумуш,няма да висят по опашки или да изпитат каквито и да е неудобства,просто си правят кодош и гаргара с нас,създават и редица рискове от измами,фалшиви пари,надуване на цени,всякакви мизерии могат да възникнат.Просто си наложиха на ината,Брюксел си прави експеримент с нас,защото изцяло не ни брои за хора,очаквах да има бунтове по този повод,но още нищо не се знае,като усетят неприятния гъдел ,много хора ще са склонни на много крайности.

          7. Срока за употреба на лев за покупки в магазини и пазари трябва да се удължи на 1 година,защото ако остане така,на 1 февруари ще настане поредния цирк,пред банките ще се извият огромни опашки,ще има ръкопашни схватки,гуша за гуша.За монетите също се излигавиха,не обясниха кой е решил да има ограничение до 50 монети за една покупка или обмяна,ако ще я караме така,постепенно ще въведат и други ограничения и съвсем ще ни изнервят,много са самонадеяни,това не е майтап,да ни разиграват като панаирджийски маймунки с парите ни,да си правят густо майна Филибето.

