НАП: При 10% от проверките ни за еврото има нарушения

Национална агенция по приходите (НАП) извършва около 400 проверки дневно през последните 5–6 дни, като този интензивен контрол ще продължи поне до средата на месеца. Това съобщи пред журналисти Анна Митова, след проверка на ледена пързалка в София.

Проверки на ледените пързалки в столицата

При инспекцията на спортно-развлекателния обект не са установени нарушения, уточни Митова и допълни:

„Днес ще бъдат проверени всички ледени пързалки в София“.

Какво точно проверява НАП

Контролът обхваща търговски обекти, предлагащи различни услуги, като основният фокус е спазването на правилата при въвеждането на еврото.

„Проверяваме дали се спазват изискванията на закона за въвеждането на еврото – първо касовите бележки, при които от 1 януари цените трябва да са фиксирани първо в евро, а след това в лева. Проверяваме и за необосновано завишение на цените“, обясни Анна Митова.

Реакция на сигнали и спекулации

По думите ѝ НАП реагира на всички сигнали, включително и на тези, разпространявани в социалните мрежи.

„Особено в социалните мрежи циркулира неверна информация за завишени цени. Ние проверяваме всякакви сигнали, за да не се спекулира с въвеждането на еврото в България“, подчерта тя.

Първи резултати от контрола

НАП вече разполага с конкретни данни от проверките:

69 акта за необосновано повишаване на цените

за необосновано повишаване на цените 9 наказателни постановления вече са връчени

вече са връчени Документи се изискват от още 300 обекта, които трябва да бъдат предоставени в следващите дни

„Става дума основно за хранителни обекти, но не може да се каже, че при по-малките обекти има повече нарушения“, уточни Митова.

Колко чести са нарушенията

По предварителни данни при около 10% от всички проверявани обекти са установени нарушения.