В началото на 2026 г., паралелно с историческото влизане на България в еврозоната, се наблюдава засилване на киберпрестъпността. Жителите на Русе масово сигнализират в социалните мрежи и полицията за опити за „гласов фишинг“. Сценарият на измамниците е идентичен и разчита на дезориентацията на хората, предлагайки фалшива помощ за финансовите им средства в контекста на новата валута. Въпреки уверенията на банките и институциите, че превалутирането се извършва автоматично, престъпниците експлоатират страховете на гражданите от възможни технически грешки.

Най-често атаката започва с обаждане от чуждестранен номер през приложения като Viber или WhatsApp. Отсрещната страна се представя за служител на известна платформа за разплащане, като например Revolut, и говори на развален български или английски език. Един от потърпевшите – Давид Александров от Русе, споделя опита си пред NOVA: „Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт“.

Според разказа на Александров, престъпниците се опитват да създадат усещане за спешност, за да манипулират жертвата. „Целта на „служителя“ не е да ви помогне, а да ви накара сами да продиктувате данните си. „Опитваше се да отгатва цифрите на картата, искайки потвърждение,““ разказва той. Крайната цел на схемата е да се сдобият с трицифрения CVC код или SMS кода за верификация, което им осигурява пълен достъп до парите в сметката. Полицията вече работи по подадените жалби, а експертите по киберсигурност съветват при подобни съмнителни обаждания разговорът да се прекъсва веднага и да се осъществява контакт с банката само чрез официалния номер, изписан на картата.