НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Нова вълна „ало измами“ в Русе използва въвеждането на еврото като претекст

          0
          118
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          В началото на 2026 г., паралелно с историческото влизане на България в еврозоната, се наблюдава засилване на киберпрестъпността. Жителите на Русе масово сигнализират в социалните мрежи и полицията за опити за „гласов фишинг“. Сценарият на измамниците е идентичен и разчита на дезориентацията на хората, предлагайки фалшива помощ за финансовите им средства в контекста на новата валута. Въпреки уверенията на банките и институциите, че превалутирането се извършва автоматично, престъпниците експлоатират страховете на гражданите от възможни технически грешки.

          - Реклама -

          Най-често атаката започва с обаждане от чуждестранен номер през приложения като Viber или WhatsApp. Отсрещната страна се представя за служител на известна платформа за разплащане, като например Revolut, и говори на развален български или английски език. Един от потърпевшите – Давид Александров от Русе, споделя опита си пред NOVA: „Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт“.

          Според разказа на Александров, престъпниците се опитват да създадат усещане за спешност, за да манипулират жертвата. „Целта на „служителя“ не е да ви помогне, а да ви накара сами да продиктувате данните си. „Опитваше се да отгатва цифрите на картата, искайки потвърждение,““ разказва той. Крайната цел на схемата е да се сдобият с трицифрения CVC код или SMS кода за верификация, което им осигурява пълен достъп до парите в сметката. Полицията вече работи по подадените жалби, а експертите по киберсигурност съветват при подобни съмнителни обаждания разговорът да се прекъсва веднага и да се осъществява контакт с банката само чрез официалния номер, изписан на картата.

          В началото на 2026 г., паралелно с историческото влизане на България в еврозоната, се наблюдава засилване на киберпрестъпността. Жителите на Русе масово сигнализират в социалните мрежи и полицията за опити за „гласов фишинг“. Сценарият на измамниците е идентичен и разчита на дезориентацията на хората, предлагайки фалшива помощ за финансовите им средства в контекста на новата валута. Въпреки уверенията на банките и институциите, че превалутирането се извършва автоматично, престъпниците експлоатират страховете на гражданите от възможни технически грешки.

          - Реклама -

          Най-често атаката започва с обаждане от чуждестранен номер през приложения като Viber или WhatsApp. Отсрещната страна се представя за служител на известна платформа за разплащане, като например Revolut, и говори на развален български или английски език. Един от потърпевшите – Давид Александров от Русе, споделя опита си пред NOVA: „Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт“.

          Според разказа на Александров, престъпниците се опитват да създадат усещане за спешност, за да манипулират жертвата. „Целта на „служителя“ не е да ви помогне, а да ви накара сами да продиктувате данните си. „Опитваше се да отгатва цифрите на картата, искайки потвърждение,““ разказва той. Крайната цел на схемата е да се сдобият с трицифрения CVC код или SMS кода за верификация, което им осигурява пълен достъп до парите в сметката. Полицията вече работи по подадените жалби, а експертите по киберсигурност съветват при подобни съмнителни обаждания разговорът да се прекъсва веднага и да се осъществява контакт с банката само чрез официалния номер, изписан на картата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          НАП и КЗП затягат контрола: Санкции за търговци заради спекула с еврото

          Владимир Висоцки -
          Националната агенция за приходите (НАП) активизира надзора над търговската мрежа в страната във връзка с въвеждането на единната европейска валута. Според информация на „Нова...
          Правосъдие

          Съдът остави за постоянно в ареста обвиняемия за жестокото убийство в кв. „Надежда“

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 35-годишния Валентин Василев. Той е привлечен като обвиняем за убийството на Петрана...
          Крими

          Арест в Бургаско след стрелба и убийство на куче в местността Карабаир

          Владимир Висоцки -
          Мъж от района на Бургас е задържан от органите на реда във връзка с убийство на куче. Полицейските действия са предприети, след като трупът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions