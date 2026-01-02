НА ЖИВО
          От последните минути: Земетресение разлюля Югозападна България (КАРТА)

          Никола Павлов
          Земетресение е било регистрирано в Благоевградска област днес следобед, сочат данните на Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

          Трусът е възникнал в 16:10 часа и е бил с магнитуд 3,7 по Скалата на Рихтер.
          По информация на сеизмолозите дълбочината на земетресението е 15 километра.

          Към момента няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора. Земетресението е било слабо до умерено, като е възможно да е било усетено от жителите в някои населени места в региона.

          Благоевградско попада в сеизмично активна зона, където подобни трусове не са необичайни.

