От последните минути: Земетресение разлюля Югозападна България (КАРТА)

Земетресение е било регистрирано в Благоевградска област днес следобед, сочат данните на Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

- Реклама -

Трусът е възникнал в 16:10 часа и е бил с магнитуд 3,7 по Скалата на Рихтер.

По информация на сеизмолозите дълбочината на земетресението е 15 километра.

Към момента няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора. Земетресението е било слабо до умерено, като е възможно да е било усетено от жителите в някои населени места в региона.

Благоевградско попада в сеизмично активна зона, където подобни трусове не са необичайни.