      петък, 02.01.26
          Първа реакция от Русия след назначаването на Буданов, видяха ръката на Лондон

          Назначаването на ръководителя на украинското военно разузнаване Кирило Буданов за шеф на президентската администрация задълбочава конфликта и създава нови пречки пред преговорния процес, заяви пред РИА Новости сенаторът от самопровъзгласилата се ДНР Александър Волошин.

          По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на Буданов да оглави офиса му, а самият той е приел назначението.

          Обвинения в ескалация и саботаж на мирните усилия

          „С назначаването на Буданов Зеленски продължава по пътя на ескалацията на конфликта“, заяви Волошин.

          Руският сенатор припомня, че Буданов е обявен от Русия за терорист и екстремист и го определя като една от ключовите фигури в украинското ръководство, която, по думите му, носи отговорност за „най-циничните и кървави атаки“ срещу цивилни на руска територия.

          „С това своеволно кадрово решение Зеленски фактически пренебрегва усилията на Русия и САЩ за бързо мирно уреждане на конфликта“, добавя Волошин.

          Твърдения за британско влияние

          В отделно изявление пред същата агенция Александър Волошин заяви, че назначението на Буданов е станало с намесата на британската страна.

          „Очевидно е, че този ход не е направен без участието, а вероятно и по пряко указание на британската страна. Буданов е един от кадрите, свързвани с британските специални служби“, твърди сенаторът.

          Реакция и бъдещи действия

          По думите на Волошин, на това назначение ще бъде дадена „справедлива оценка“, а Русия ще определи следващите си стъпки във връзка с конфликта.

          1. Като кажат Лондон, имай предвид клана Ротшилд, сатанистите искат войната да продължи до последния християнин.

