Назначаването на ръководителя на украинското военно разузнаване Кирило Буданов за шеф на президентската администрация задълбочава конфликта и създава нови пречки пред преговорния процес, заяви пред РИА Новости сенаторът от самопровъзгласилата се ДНР Александър Волошин.
По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на Буданов да оглави офиса му, а самият той е приел назначението.
Обвинения в ескалация и саботаж на мирните усилия
Руският сенатор припомня, че Буданов е обявен от Русия за терорист и екстремист и го определя като една от ключовите фигури в украинското ръководство, която, по думите му, носи отговорност за „най-циничните и кървави атаки“ срещу цивилни на руска територия.
Твърдения за британско влияние
В отделно изявление пред същата агенция Александър Волошин заяви, че назначението на Буданов е станало с намесата на британската страна.
Реакция и бъдещи действия
По думите на Волошин, на това назначение ще бъде дадена „справедлива оценка“, а Русия ще определи следващите си стъпки във връзка с конфликта.
