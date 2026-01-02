Назначаването на ръководителя на украинското военно разузнаване Кирило Буданов за шеф на президентската администрация задълбочава конфликта и създава нови пречки пред преговорния процес, заяви пред РИА Новости сенаторът от самопровъзгласилата се ДНР Александър Волошин.

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на Буданов да оглави офиса му, а самият той е приел назначението.

Обвинения в ескалация и саботаж на мирните усилия

„С назначаването на Буданов Зеленски продължава по пътя на ескалацията на конфликта“, заяви Волошин.

Руският сенатор припомня, че Буданов е обявен от Русия за терорист и екстремист и го определя като една от ключовите фигури в украинското ръководство, която, по думите му, носи отговорност за „най-циничните и кървави атаки“ срещу цивилни на руска територия.

„С това своеволно кадрово решение Зеленски фактически пренебрегва усилията на Русия и САЩ за бързо мирно уреждане на конфликта“, добавя Волошин.

Твърдения за британско влияние

В отделно изявление пред същата агенция Александър Волошин заяви, че назначението на Буданов е станало с намесата на британската страна.

„Очевидно е, че този ход не е направен без участието, а вероятно и по пряко указание на британската страна. Буданов е един от кадрите, свързвани с британските специални служби“, твърди сенаторът.

Реакция и бъдещи действия

По думите на Волошин, на това назначение ще бъде дадена „справедлива оценка“, а Русия ще определи следващите си стъпки във връзка с конфликта.