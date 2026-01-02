НА ЖИВО
          Полша подготвя гражданската си защита заради риска от руска инвазия

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Полша предприема мащабни мерки за укрепване на гражданската си защита на фона на нарастващите опасения от руска заплаха. От 2026 г. страната ще изисква от инвеститорите в строителството да включват бомбоубежища в повечето нови сгради – част от усилията за модернизиране на система, която дълго време е била пренебрегвана.

          Решението идва след поредица от инциденти през последните месеци на 2025 г., които засилиха тревогите във Варшава. През ноември Полша едва избегна тежки жертви при атака срещу железопътна линия, за която се смята, че е извършена от лица, свързани с Кремъл. Месец по-рано изтребители на НАТО свалиха руски дронове, навлезли в полското въздушно пространство.

          Въпреки че Полша отделя близо 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, защитата на цивилното население остава слабо развита. Повечето съществуващи бомбоубежища, изградени по време на комунистическия период, са в лошо състояние и негодни за използване. По данни на властите в момента едва около хиляда приюта отговарят на минималните изисквания, което би осигурило защита за не повече от 3% от населението.

          „Това е колосален проблем“, призна директорът на Службата за национална сигурност Славомир Ценцкевич, като подчерта, че страната се е съсредоточила основно върху модернизацията на армията, за сметка на гражданската отбрана.

          Правителството на премиера Доналд Туск вече е заделило 3,8 млрд. евро за изграждането и обновяването на убежища. Паралелно с това големите градове разработват собствени планове. Кметът на Варшава Рафал Тшасковски обяви проект за превръщане на метрото в убежище за до 100 000 души, оборудвано с вода, одеяла и детски легла.

          Полша планира да следва примера на Финландия – страна с дълга граница с Русия и добре развита система от граждански убежища. По време на посещение в Хелзинки през септември президентът Карол Навроцки разгледа подземно съоръжение за 6000 души, предназначено за дългосрочно укритие.

          Наред с инфраструктурните мерки, в обществото отново се обсъжда и възможността за възстановяване на задължителната военна служба. Макар темата дълго да е била чувствителна заради исторически причини, проучване от ноември показва, че близо 60% от поляците вече подкрепят подобна стъпка.

          На фона на продължаващата война в Украйна Полша ясно дава сигнал, че поставя сигурността на населението си сред водещите си национални приоритети.

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

