Последна информация за трагедията в Швейцария: Граждани на 4 държави са сред загиналите и ранените

Пожарът в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, избухнал в ранните часове на 2026 година, е отнел живота на 47 души, а над 100 други са ранени, предаде Sky News.

Сред загиналите и пострадалите има граждани на Италия, Франция, Полша и Австралия, което превърна трагедията в международен инцидент с широк отзвук.

Италиански и френски граждани сред най-тежко засегнатите

По-рано беше съобщено, че шестима италианци са в неизвестност, а 13 други са ранени след пожара.

От френското външно министерство информираха, че девет френски граждани са ранени, докато осем все още се издирват.

Първи идентифицирани жертви

Сред първите официално идентифицирани загинали е Емануеле Галепини – италиански тийнейджър и перспективен голфър.

Новината беше потвърдена от Италианската федерация по голф.

Посещение на италианския външен министър

Италианският външен министър Антонио Таяни посети по-късно днес Кран-Монтана, където се срещна с роднини на загиналите и пострадалите.

Реакции от Полша и Австралия

Сред жертвите и ранените има и полски и австралийски граждани.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че 14 полски граждани са ранени при пожара.