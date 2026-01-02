НА ЖИВО
          Инциденти

          Последна информация за трагедията в Швейцария: Граждани на 4 държави са сред загиналите и ранените

          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пожарът в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, избухнал в ранните часове на 2026 година, е отнел живота на 47 души, а над 100 други са ранени, предаде Sky News.

          - Реклама -

          Сред загиналите и пострадалите има граждани на Италия, Франция, Полша и Австралия, което превърна трагедията в международен инцидент с широк отзвук.

          Италиански и френски граждани сред най-тежко засегнатите

          По-рано беше съобщено, че шестима италианци са в неизвестност, а 13 други са ранени след пожара.
          От френското външно министерство информираха, че девет френски граждани са ранени, докато осем все още се издирват.

          Експлозия в бар по време на Нова година уби десетки в швейцарския курорт Кран Монтана Експлозия в бар по време на Нова година уби десетки в швейцарския курорт Кран Монтана

          Първи идентифицирани жертви

          Сред първите официално идентифицирани загинали е Емануеле Галепини – италиански тийнейджър и перспективен голфър.
          Новината беше потвърдена от Италианската федерация по голф.

          Посещение на италианския външен министър

          Италианският външен министър Антонио Таяни посети по-късно днес Кран-Монтана, където се срещна с роднини на загиналите и пострадалите.

          Реакции от Полша и Австралия

          Сред жертвите и ранените има и полски и австралийски граждани.
          Полският премиер Доналд Туск заяви, че 14 полски граждани са ранени при пожара.

          МВнР: Няма данни за загинали българи в Кран Монтана МВнР: Няма данни за загинали българи в Кран Монтана

