НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Промяната на „Банкова“: Буданов прие предложението на Зеленски

          5
          215
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов е приел поканата на президента Володимир Зеленски да оглави Администрацията на президента на Украйна, предаде Ройтерс.

          - Реклама -

          Смяна на върха след корупционен скандал

          Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандал с корупция по високите етажи на властта. Промяната идва в момент, когато Украйна продължава борбата си за оцеляване срещу Русия.

          Ермак, който беше ключов преговарящ на Киев в подкрепяните от САЩ мирни разговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.

          РОТАЦИЯ В КИЕВ: Много изненадващо име поема ръководството на офиса на Зеленски РОТАЦИЯ В КИЕВ: Много изненадващо име поема ръководството на офиса на Зеленски

          Фокус върху сигурността и дипломацията

          Президентът Зеленски обясни решението си в публикация в социалната мрежа X.

          „В този момент Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на силите си за отбрана и сигурност, както и върху дипломатическата пътека на преговорите. Администрацията на президента ще работи предимно по изпълнението на тези задачи“, заяви държавният глава.

          Доверието към Буданов

          Зеленски подчерта, че изборът на Буданов е стратегически и целенасочен.

          „Кирило има специализиран опит в тези области и достатъчно влияние, за да постигне резултати“, добави президентът.

          Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов е приел поканата на президента Володимир Зеленски да оглави Администрацията на президента на Украйна, предаде Ройтерс.

          - Реклама -

          Смяна на върха след корупционен скандал

          Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандал с корупция по високите етажи на властта. Промяната идва в момент, когато Украйна продължава борбата си за оцеляване срещу Русия.

          Ермак, който беше ключов преговарящ на Киев в подкрепяните от САЩ мирни разговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.

          РОТАЦИЯ В КИЕВ: Много изненадващо име поема ръководството на офиса на Зеленски РОТАЦИЯ В КИЕВ: Много изненадващо име поема ръководството на офиса на Зеленски

          Фокус върху сигурността и дипломацията

          Президентът Зеленски обясни решението си в публикация в социалната мрежа X.

          „В този момент Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на силите си за отбрана и сигурност, както и върху дипломатическата пътека на преговорите. Администрацията на президента ще работи предимно по изпълнението на тези задачи“, заяви държавният глава.

          Доверието към Буданов

          Зеленски подчерта, че изборът на Буданов е стратегически и целенасочен.

          „Кирило има специализиран опит в тези области и достатъчно влияние, за да постигне резултати“, добави президентът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Първа реакция от Русия след назначаването на Буданов, видяха ръката на Лондон

          Никола Павлов -
          Назначаването на ръководителя на украинското военно разузнаване Кирило Буданов за шеф на президентската администрация задълбочава конфликта и създава нови пречки пред преговорния процес, заяви...
          Инциденти

          Последна информация за трагедията в Швейцария: Граждани на 4 държави са сред загиналите и ранените

          Никола Павлов -
          Пожарът в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, избухнал в ранните часове на 2026 година, е отнел живота на 47 души, а над 100 други са...
          Война

          След заплаха от Саудитска Арабия: Сепаратистите в Южен Йемен са в пълна бойна готовност

          Никола Павлов -
          Йеменската сепаратистка групировка Южен преходен съвет (ЮПС) заяви, че силите ѝ са в пълна бойна готовност, след като подкрепяното от Саудитска Арабия правителство обяви...

          5 КОМЕНТАРА

          1. Будаланов приел да джвака пишката зеленчука и да го чука! Мамка ви укроизроди, смърт за вас и родата ви, до девето коляно!

          2. Доблест, хладнокръвие и стратегическа мисъл. С впечатляваща лекота надиграваше рашиZките служби. Попътен вятър в новото му поприще – в името на суверенна Украйна, която устоява, побеждава и сама определя пътя си.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions