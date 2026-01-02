Промяната на „Банкова“: Буданов прие предложението на Зеленски

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов е приел поканата на президента Володимир Зеленски да оглави Администрацията на президента на Украйна, предаде Ройтерс.

Смяна на върха след корупционен скандал

Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандал с корупция по високите етажи на властта. Промяната идва в момент, когато Украйна продължава борбата си за оцеляване срещу Русия.

Ермак, който беше ключов преговарящ на Киев в подкрепяните от САЩ мирни разговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.

Фокус върху сигурността и дипломацията

Президентът Зеленски обясни решението си в публикация в социалната мрежа X.

„В този момент Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на силите си за отбрана и сигурност, както и върху дипломатическата пътека на преговорите. Администрацията на президента ще работи предимно по изпълнението на тези задачи“, заяви държавният глава.

Доверието към Буданов

Зеленски подчерта, че изборът на Буданов е стратегически и целенасочен.