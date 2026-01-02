Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов е приел поканата на президента Володимир Зеленски да оглави Администрацията на президента на Украйна, предаде Ройтерс.
Смяна на върха след корупционен скандал
Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандал с корупция по високите етажи на властта. Промяната идва в момент, когато Украйна продължава борбата си за оцеляване срещу Русия.
Ермак, който беше ключов преговарящ на Киев в подкрепяните от САЩ мирни разговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.
Фокус върху сигурността и дипломацията
Президентът Зеленски обясни решението си в публикация в социалната мрежа X.
Доверието към Буданов
Зеленски подчерта, че изборът на Буданов е стратегически и целенасочен.
Доблест, хладнокръвие и стратегическа мисъл. С впечатляваща лекота надиграваше рашиZките служби. Попътен вятър в новото му поприще – в името на суверенна Украйна, която устоява, побеждава и сама определя пътя си.
От кога, Украйна води борба за оцеляване?! Нали побеждаваше, по всички направления?!
