Расте броят на жертвите на украинската атака в Херсонска област

Броят на загиналите при удара по кафе и хотел в село Хорли достигна 28 души, съобщиха от Министерство на здравеопазването на Крим.
Ранените остават в болници
По актуални данни 14 пострадали все още се намират в лечебни заведения на територията на републиката.
От здравното министерство уточняват, че двама от тях – възрастен и дете – са в тежко състояние, а останалите са със средна степен на тежест.
Атаката в новогодишната нощ
В нощта срещу 1 януари украински безпилотни летателни апарати атакуваха кафе и хотел на крайбрежието в Хорли, Херсонска област, където за посрещането на Нова година са се били събрали около 100 души.
Сред 28-те загинали има и двама непълнолетни, сочат официалните данни.
По информация на Следствения комитет на Русия, 31 души са били откарани в медицински заведения с травми с различна степен на тежест, включително пет деца.
Три дрона и запалителна смес
Губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо заяви, че атаката е била целенасочена.
По думите му са били използвани три дрона, като един от тях е бил със запалителна смес, което е довело до бързото разпространение на огъня и тежките последици.
От местното антифашистко съпротивление твърдят, че при атаката са използвани разузнавателни БПЛА, произведени в страни от НАТО.
Образувано дело за терористичен акт
По случая е образувано наказателно производство за терористичен акт, уточняват разследващите органи.
Нова атака същия ден – загинало дете
По-късно на 1 януари е извършена нова атака с дрон в района на Тарасовка.
При удар по движещ се автомобил е загинало петгодишно момче. Неговата майка, дядо и баба са получили множество тежки наранявания и са били транспортирани в болници в критично състояние.