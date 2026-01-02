Расте броят на жертвите на украинската атака в Херсонска област

Броят на загиналите при удара по кафе и хотел в село Хорли достигна 28 души, съобщиха от Министерство на здравеопазването на Крим.

„За съжаление, не успяхме да спасим жената, която по-рано беше хоспитализирана в Джанкойската централна районна болница", се казва в съобщение на ведомството в Telegram.

Ранените остават в болници

По актуални данни 14 пострадали все още се намират в лечебни заведения на територията на републиката.

От здравното министерство уточняват, че двама от тях – възрастен и дете – са в тежко състояние, а останалите са със средна степен на тежест.

Атаката в новогодишната нощ

В нощта срещу 1 януари украински безпилотни летателни апарати атакуваха кафе и хотел на крайбрежието в Хорли, Херсонска област, където за посрещането на Нова година са се били събрали около 100 души.

Сред 28-те загинали има и двама непълнолетни, сочат официалните данни.

По информация на Следствения комитет на Русия, 31 души са били откарани в медицински заведения с травми с различна степен на тежест, включително пет деца.

Три дрона и запалителна смес

Губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо заяви, че атаката е била целенасочена.

По думите му са били използвани три дрона, като един от тях е бил със запалителна смес, което е довело до бързото разпространение на огъня и тежките последици.

От местното антифашистко съпротивление твърдят, че при атаката са използвани разузнавателни БПЛА, произведени в страни от НАТО.

Образувано дело за терористичен акт

По случая е образувано наказателно производство за терористичен акт, уточняват разследващите органи.

Нова атака същия ден – загинало дете

По-късно на 1 януари е извършена нова атака с дрон в района на Тарасовка.

При удар по движещ се автомобил е загинало петгодишно момче. Неговата майка, дядо и баба са получили множество тежки наранявания и са били транспортирани в болници в критично състояние.