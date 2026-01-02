НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Расте броят на жертвите на украинската атака в Херсонска област

          0
          0
          Снимка: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Броят на загиналите при удара по кафе и хотел в село Хорли достигна 28 души, съобщиха от Министерство на здравеопазването на Крим.

          „За съжаление, не успяхме да спасим жената, която по-рано беше хоспитализирана в Джанкойската централна районна болница“, се казва в съобщение на ведомството в Telegram.

          - Реклама -

          Ранените остават в болници

          По актуални данни 14 пострадали все още се намират в лечебни заведения на територията на републиката.

          От здравното министерство уточняват, че двама от тях – възрастен и дете – са в тежко състояние, а останалите са със средна степен на тежест.

          Захарова: Западът финансира войната, не мира в Украйна Захарова: Западът финансира войната, не мира в Украйна

          Атаката в новогодишната нощ

          В нощта срещу 1 януари украински безпилотни летателни апарати атакуваха кафе и хотел на крайбрежието в Хорли, Херсонска област, където за посрещането на Нова година са се били събрали около 100 души.

          Сред 28-те загинали има и двама непълнолетни, сочат официалните данни.

          По информация на Следствения комитет на Русия, 31 души са били откарани в медицински заведения с травми с различна степен на тежест, включително пет деца.

          Три дрона и запалителна смес

          Губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо заяви, че атаката е била целенасочена.

          По думите му са били използвани три дрона, като един от тях е бил със запалителна смес, което е довело до бързото разпространение на огъня и тежките последици.

          От местното антифашистко съпротивление твърдят, че при атаката са използвани разузнавателни БПЛА, произведени в страни от НАТО.

          Образувано дело за терористичен акт

          По случая е образувано наказателно производство за терористичен акт, уточняват разследващите органи.

          Нова атака същия ден – загинало дете

          По-късно на 1 януари е извършена нова атака с дрон в района на Тарасовка.

          При удар по движещ се автомобил е загинало петгодишно момче. Неговата майка, дядо и баба са получили множество тежки наранявания и са били транспортирани в болници в критично състояние.

          Броят на загиналите при удара по кафе и хотел в село Хорли достигна 28 души, съобщиха от Министерство на здравеопазването на Крим.

          „За съжаление, не успяхме да спасим жената, която по-рано беше хоспитализирана в Джанкойската централна районна болница“, се казва в съобщение на ведомството в Telegram.

          - Реклама -

          Ранените остават в болници

          По актуални данни 14 пострадали все още се намират в лечебни заведения на територията на републиката.

          От здравното министерство уточняват, че двама от тях – възрастен и дете – са в тежко състояние, а останалите са със средна степен на тежест.

          Захарова: Западът финансира войната, не мира в Украйна Захарова: Западът финансира войната, не мира в Украйна

          Атаката в новогодишната нощ

          В нощта срещу 1 януари украински безпилотни летателни апарати атакуваха кафе и хотел на крайбрежието в Хорли, Херсонска област, където за посрещането на Нова година са се били събрали около 100 души.

          Сред 28-те загинали има и двама непълнолетни, сочат официалните данни.

          По информация на Следствения комитет на Русия, 31 души са били откарани в медицински заведения с травми с различна степен на тежест, включително пет деца.

          Три дрона и запалителна смес

          Губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо заяви, че атаката е била целенасочена.

          По думите му са били използвани три дрона, като един от тях е бил със запалителна смес, което е довело до бързото разпространение на огъня и тежките последици.

          От местното антифашистко съпротивление твърдят, че при атаката са използвани разузнавателни БПЛА, произведени в страни от НАТО.

          Образувано дело за терористичен акт

          По случая е образувано наказателно производство за терористичен акт, уточняват разследващите органи.

          Нова атака същия ден – загинало дете

          По-късно на 1 януари е извършена нова атака с дрон в района на Тарасовка.

          При удар по движещ се автомобил е загинало петгодишно момче. Неговата майка, дядо и баба са получили множество тежки наранявания и са били транспортирани в болници в критично състояние.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          РОТАЦИЯ В КИЕВ: Много изненадващо име поема ръководството на офиса на Зеленски

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на началника на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната Кирило Буданов да оглави...
          Политика

          Испанският печат: България влезе в еврозоната на фона на криза и скептицизъм

          Георги Петров -
          Без приет бюджет и с правителство в оставка България стана 21-вата държава членка на еврозоната от 1 януари, отбелязва авторитетното испанско издание La Vanguardia....
          Война

          Израел спира дейността на 37 международни НПО в Газа

          Георги Петров -
          Израел обяви, че ще наложи забрана за дейността на 37 международни неправителствени организации, работещи в Ивицата Газа, след като те не са спазили крайния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions