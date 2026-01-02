НА ЖИВО
          - Реклама -
          РОТАЦИЯ В КИЕВ: Много изненадващо име поема ръководството на офиса на Зеленски

          Снимка: Фейсбук
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на началника на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната Кирило Буданов да оглави Офиса на президента на Украйна.

          Информацията беше оповестена лично от Зеленски в неговия Telegram канал.

          „Срещнах се с Кирило Буданов и му предложих да оглави офиса на президента на Украйна. В момента страната ни има нужда от по-голяма концентрация върху въпросите на сигурността, развитието на отбранителните и силите за сигурност на Украйна, както и върху дипломатическия път в преговорите. Офисът на президента ще служи преди всичко за изпълнението именно на тези задачи на държавата“, написа Зеленски.

          Фокус върху сигурността и дипломацията

          По думите на държавния глава, промяната в ръководството на президентската администрация е пряко свързана с войната и необходимостта от по-ясна координация между отбранителните структури, службите за сигурност и дипломатическите усилия на Украйна.

          Захарова: Оставката на Ермак е пиар, целият киевски режим трябва да бъде съден Захарова: Оставката на Ермак е пиар, целият киевски режим трябва да бъде съден

          Назначаването на Буданов би означавало засилване на ролята на сектора за сигурност в работата на президентския офис.

          Оставката на Андрей Ермак

          Зеленски припомни, че на 28 ноември досегашният ръководител на президентската администрация Андрий Ермак е подал оставка.

          В същия ден президентът е подписал указ за освобождаването му от длъжност.

          Корупционен скандал и обиски

          Оставката на Ермак е била предшествана от обиски в неговото жилище, проведени на фона на корупционен скандал в украинския енергиен сектор.

          По данни от разследването, основна фигура в скандала е бизнесменът и близък съратник на Зеленски – Тимур Миндич.

          На копейките ще им прималее от това, че Капустин се оказа жив. Блестяща контраразузнавателна операция: заговорът е осуетен, а участниците са идентифицирани. Около 500 000$ са иззети и насочени към украинското разузнаване. Буданов надхитрява врага с впечатляваща лекота. Успехи и на новото му поприще.

