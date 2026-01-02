РОТАЦИЯ В КИЕВ: Много изненадващо име поема ръководството на офиса на Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на началника на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната Кирило Буданов да оглави Офиса на президента на Украйна.
Информацията беше оповестена лично от Зеленски в неговия Telegram канал.
Фокус върху сигурността и дипломацията
По думите на държавния глава, промяната в ръководството на президентската администрация е пряко свързана с войната и необходимостта от по-ясна координация между отбранителните структури, службите за сигурност и дипломатическите усилия на Украйна.
Назначаването на Буданов би означавало засилване на ролята на сектора за сигурност в работата на президентския офис.
Оставката на Андрей Ермак
Зеленски припомни, че на 28 ноември досегашният ръководител на президентската администрация Андрий Ермак е подал оставка.
В същия ден президентът е подписал указ за освобождаването му от длъжност.
Корупционен скандал и обиски
Оставката на Ермак е била предшествана от обиски в неговото жилище, проведени на фона на корупционен скандал в украинския енергиен сектор.
По данни от разследването, основна фигура в скандала е бизнесменът и близък съратник на Зеленски – Тимур Миндич.
Предния къде е ,кой ще връща парите ?
Дреме ми на…….
На копейките ще им прималее от това, че Капустин се оказа жив. Блестяща контраразузнавателна операция: заговорът е осуетен, а участниците са идентифицирани. Около 500 000$ са иззети и насочени към украинското разузнаване. Буданов надхитрява врага с впечатляваща лекота. Успехи и на новото му поприще.
Валентин Лазаров ДОКТОР ГЪЛЪБОВА .
Валентин Лазаров Никакви маневри няма да ги спасят. Точно Буданов и Зеле има да отговарят за много престъпления.