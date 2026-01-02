Русия твърди, че е свалила 64 украински дрона през нощта

Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 64 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

- Реклама -

По данни на ведомството атаката е продължила от 23:00 ч. московско време на 1 януари до 07:00 ч. на 2 януари. Дроновете са били от самолетен тип и са неутрализирани с дежурните средства на противовъздушната отбрана.

Най-много безпилотни апарати – 20 – са били свалени над Самарска област. Осем дрона са унищожени над Воронежка област. Над Московска област са ликвидирани общо седем дрона, като пет от тях са били насочени към столицата Москва.

Към момента няма официална информация за нанесени щети или пострадали. Украйна не е коментирала твърденията на руското Министерство на отбраната.