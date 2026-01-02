НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Русия твърди, че е свалила 64 украински дрона през нощта

          0
          39
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 64 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          По данни на ведомството атаката е продължила от 23:00 ч. московско време на 1 януари до 07:00 ч. на 2 януари. Дроновете са били от самолетен тип и са неутрализирани с дежурните средства на противовъздушната отбрана.

          Най-много безпилотни апарати – 20 – са били свалени над Самарска област. Осем дрона са унищожени над Воронежка област. Над Московска област са ликвидирани общо седем дрона, като пет от тях са били насочени към столицата Москва.

          Към момента няма официална информация за нанесени щети или пострадали. Украйна не е коментирала твърденията на руското Министерство на отбраната.

          Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 64 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          По данни на ведомството атаката е продължила от 23:00 ч. московско време на 1 януари до 07:00 ч. на 2 януари. Дроновете са били от самолетен тип и са неутрализирани с дежурните средства на противовъздушната отбрана.

          Най-много безпилотни апарати – 20 – са били свалени над Самарска област. Осем дрона са унищожени над Воронежка област. Над Московска област са ликвидирани общо седем дрона, като пет от тях са били насочени към столицата Москва.

          Към момента няма официална информация за нанесени щети или пострадали. Украйна не е коментирала твърденията на руското Министерство на отбраната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп заплаши Иран с намеса при насилие срещу протестиращи

          Пламена Ганева -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е в „пълна бойна готовност“ да се намеси, ако иранските власти използват смъртоносна сила срещу протестиращи...
          Политика

          WSJ: САЩ отлагат въвеждането на нови мита върху част от вноса на мебели

          Пламена Ганева -
          Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отложи с една година планираното въвеждане на по-високи мита върху вноса на тапицирани мебели, кухненски шкафове и мебели...
          Война

          Израел спира дейността на 37 международни НПО в Газа

          Георги Петров -
          Израел обяви, че ще наложи забрана за дейността на 37 международни неправителствени организации, работещи в Ивицата Газа, след като те не са спазили крайния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions