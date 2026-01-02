НА ЖИВО
          Съдът остави за постоянно в ареста обвиняемия за жестокото убийство в кв. „Надежда"

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 35-годишния Валентин Василев. Той е привлечен като обвиняем за убийството на Петрана Петкова, чието тяло бе намерено в трафопост в столичния квартал „Надежда 1“.

          В рамките на съдебното заседание стана ясно, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и в условията на домашно насилие. По тялото на жената са установени множество наранявания, причинени с лопата.

          Защитата на Василев настояваше за по-лека мярка – „домашен арест“, изтъквайки здравословното състояние на клиента си. Самият обвиняем заяви пред магистратите, че е неграмотен, няма образование и не работи, като се издържа с пенсия по болест. Беше уточнено, че Василев и жертвата Петрана Петкова имат общо дете на 5 години.

          Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок. Информацията за откритото тяло на жената в София постъпи от пресцентъра на СДВР в късния следобед на 29 декември, като разследването по случая продължава активно.

