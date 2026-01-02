НА ЖИВО
          Начало България Общество

          След приемането на еврото: Цените на градския транспорт в София са закръглени надолу

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Цените на градския транспорт в София вече се изписват и заплащат в евро, като закръглянето е направено в полза на пътуващите.

          Най-масовият превозен документ – единичният билет, вече струва 0,80 евро, вместо досегашните 1,60 лева.

          Нови цени на превозните документи

          Дневната карта поевтинява при превалутирането и от 4 лева вече е на цена 2 евро.

          Месечната карта за всички линии на градския транспорт ще струва 25,50 евро.

          Годишната карта също поевтинява

          Особено осезаема е промяната при годишната карта – вместо 365 лева, тя вече е 185 евро, което се равнява на 361 лева и 80 стотинки.

