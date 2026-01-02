След заплаха от Саудитска Арабия: Сепаратистите в Южен Йемен са в пълна бойна готовност

Йеменската сепаратистка групировка Южен преходен съвет (ЮПС) заяви, че силите ѝ са в пълна бойна готовност, след като подкрепяното от Саудитска Арабия правителство обяви намерение да си върне контрола над военни обекти в региона, предаде Ройтерс.

- Реклама -

Предупреждение за използване на сила

Говорителят на ЮПС Мохамед ал Накиб написа в социалната мрежа X, че подразделенията на групировката в региона са в пълна бойна готовност.

„Нашите сили са напълно подготвени и ще реагират със сила, ако това се наложи“, предупреди той.

План за „мирна операция“

По-рано управителят на йеменската провинция Хадрамаут, подкрепян от Саудитска Арабия – Салем Ахмед Саид ал Хунбаши, заяви, че предстои „мирна операция“ за възстановяване на контрола над военни позиции, които в момента се намират под властта на ЮПС.

Регионално противопоставяне

Обединени арабски емирства подкрепят Южния преходен съвет, който преди около месец пое контрол над обширни райони в южната част на Йемен за сметка на международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия.

Рияд възприема действията на ЮПС като пряка заплаха за стабилността и за влиянието си в страната, което допълнително изостря напрежението между регионалните съюзници.