      петък, 02.01.26
          Война

          След заплаха от Саудитска Арабия: Сепаратистите в Южен Йемен са в пълна бойна готовност

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Йеменската сепаратистка групировка Южен преходен съвет (ЮПС) заяви, че силите ѝ са в пълна бойна готовност, след като подкрепяното от Саудитска Арабия правителство обяви намерение да си върне контрола над военни обекти в региона, предаде Ройтерс.

          Предупреждение за използване на сила

          Говорителят на ЮПС Мохамед ал Накиб написа в социалната мрежа X, че подразделенията на групировката в региона са в пълна бойна готовност.

          „Нашите сили са напълно подготвени и ще реагират със сила, ако това се наложи“, предупреди той.

          План за „мирна операция“

          По-рано управителят на йеменската провинция Хадрамаут, подкрепян от Саудитска Арабия – Салем Ахмед Саид ал Хунбаши, заяви, че предстои „мирна операция“ за възстановяване на контрола над военни позиции, които в момента се намират под властта на ЮПС.

          Ескалация в Йемен: Рияд предупреждава ЮПС след въздушни удари Ескалация в Йемен: Рияд предупреждава ЮПС след въздушни удари

          Регионално противопоставяне

          Обединени арабски емирства подкрепят Южния преходен съвет, който преди около месец пое контрол над обширни райони в южната част на Йемен за сметка на международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия.

          Рияд възприема действията на ЮПС като пряка заплаха за стабилността и за влиянието си в страната, което допълнително изостря напрежението между регионалните съюзници.

