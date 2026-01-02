НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Таксиметровите тарифи в София се повишиха с 18,6%

          0
          18
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Таксиметровите услуги в София поскъпнаха с 18,6% от вчера, след като влезе в сила автоматичното индексиране на цените, прието от Столичния общински съвет.

          - Реклама -

          Новата методика за определяне на минималните и максималните тарифи за таксиметров превоз се основава на три компонента: инфлация (75%), промяна в минималната работна заплата (15%) и цени на горивата (10%). В резултат цената на пътуването с такси се увеличава осезаемо както през деня, така и през нощта.

          Минималната дневна тарифа вече е 0,73 евро за километър (1,43 лв./км) при 1,21 лв. през предходната година. Минималната нощна тарифа се повишава до 0,84 евро за километър (1,65 лв./км) спрямо 1,39 лв. през 2025 г.

          Максималните тарифи също са актуализирани. Дневната достига 1,24 евро за километър (2,43 лв./км) при 2,05 лв. година по-рано, а нощната – 1,52 евро за километър (2,98 лв./км) при 2,51 лв. през 2025 г.

          Повишението ще се отрази на всички таксиметрови превози в столицата и е част от автоматичния механизъм за корекция на цените спрямо икономическите условия.

          Таксиметровите услуги в София поскъпнаха с 18,6% от вчера, след като влезе в сила автоматичното индексиране на цените, прието от Столичния общински съвет.

          - Реклама -

          Новата методика за определяне на минималните и максималните тарифи за таксиметров превоз се основава на три компонента: инфлация (75%), промяна в минималната работна заплата (15%) и цени на горивата (10%). В резултат цената на пътуването с такси се увеличава осезаемо както през деня, така и през нощта.

          Минималната дневна тарифа вече е 0,73 евро за километър (1,43 лв./км) при 1,21 лв. през предходната година. Минималната нощна тарифа се повишава до 0,84 евро за километър (1,65 лв./км) спрямо 1,39 лв. през 2025 г.

          Максималните тарифи също са актуализирани. Дневната достига 1,24 евро за километър (2,43 лв./км) при 2,05 лв. година по-рано, а нощната – 1,52 евро за километър (2,98 лв./км) при 2,51 лв. през 2025 г.

          Повишението ще се отрази на всички таксиметрови превози в столицата и е част от автоматичния механизъм за корекция на цените спрямо икономическите условия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Русия твърди, че е свалила 64 украински дрона през нощта

          Пламена Ганева -
          Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 64 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. По...
          Икономика

          Големите магазини вече работят и връщат ресто в евро

          Пламена Ганева -
          Големите търговски вериги в страната възобновиха работа тази сутрин и вече са напълно готови за разплащания както в лева, така и в евро. До момента...
          Инциденти

          Два пожара в села край Бургас в първите часове на Новата година

          Пламена Ганева -
          Два тежки пожара са възникнали в села в община Руен в първите часове на Новата година, като при единия инцидент е загинала възрастна жена,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions