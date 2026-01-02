Таксиметровите тарифи в София се повишиха с 18,6%

Таксиметровите услуги в София поскъпнаха с 18,6% от вчера, след като влезе в сила автоматичното индексиране на цените, прието от Столичния общински съвет.

Новата методика за определяне на минималните и максималните тарифи за таксиметров превоз се основава на три компонента: инфлация (75%), промяна в минималната работна заплата (15%) и цени на горивата (10%). В резултат цената на пътуването с такси се увеличава осезаемо както през деня, така и през нощта.

Минималната дневна тарифа вече е 0,73 евро за километър (1,43 лв./км) при 1,21 лв. през предходната година. Минималната нощна тарифа се повишава до 0,84 евро за километър (1,65 лв./км) спрямо 1,39 лв. през 2025 г.

Максималните тарифи също са актуализирани. Дневната достига 1,24 евро за километър (2,43 лв./км) при 2,05 лв. година по-рано, а нощната – 1,52 евро за километър (2,98 лв./км) при 2,51 лв. през 2025 г.

Повишението ще се отрази на всички таксиметрови превози в столицата и е част от автоматичния механизъм за корекция на цените спрямо икономическите условия.