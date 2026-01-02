НА ЖИВО
          Терзиев: Обновяваме подлеза на гара „Подуяне“ (СНИМКИ)

          Снимка: Facebook/Васил Терзиев
          Обновяването на подлеза при гара „Подуяне“ е част от по-широката визия на Столичната община за промяна на занемарените подземни пространства в сигурни, функционални и културно значими места, заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

          Подлезите като част от ежедневието на града

          Градската среда е дълбоко лична тема за столичния кмет, който подчертава, че дори две години след началото на мандата си не възприема подлезите единствено като инфраструктура.

          „Продължавам да не гледам на подлезите като на бетон и осветление, а като на пространства, през които минаваме напът за вкъщи. Те са част от града, който обитаваме всеки ден“, пише Терзиев.

          По думите му подлезите трябва да бъдат места, през които хората преминават спокойно и уверено, а не със страх и тревога, както твърде дълго е било в София.

          Различен подход към обновяването

          Столичният кмет обяснява, че общината подхожда по нов начин към тези пространства.

          „С всяко обновено пространство не просто ремонтираме, а връщаме смисъл, сигурност и културна стойност на града“, посочва той.

          След години на тъмнина и занемареност, подлезите се превръщат в светли, функционални и съдържателни градски пространства, които разказват истории и носят идентичност.

          Изкуство и благодарност към артистите

          Особен акцент в обновяването е участието на художници и артисти, които чрез стенописи придават нов облик на подземните пространства.

          „Благодаря на талантливите артисти Yucca, Kostur, Jermain, Rustwo, Wanske, Ozon, Masta Aok, Kotk, Devour, Arsek, Erase, Felon, Maze, Zeal, Бояна Василева, Камелия Пешева, Лора Петрова и Злати Спасова за страхотната работа!“, отбелязва Терзиев.

          Подлезът при гара „Подуяне“ – жива история

          По думите на кмета, подлезът при гара „Подуяне“ е още една важна стъпка в тази трансформация.

          „След решаването на дългогодишни технически проблеми пространството се обновява и с художествен стенопис, посветен на братя Георги и Богдан Прошек“, посочва Терзиев.

          Така историята на София става видима и жива на място, през което ежедневно преминават хиляди хора.

          Призив за обща грижа и отговорност

          Кметът е категоричен, че обновяването няма как да бъде устойчиво без активното участие на гражданите.

          „Градът е наш общ дом. И грижата за него не свършва с ремонта – тя продължава с това да пазим, да уважаваме и да не допускаме вандализмът да обезсмисля усилията“, подчертава той.

