Тежък инцидент в Банско, скиор е с комоцио

Скиор е пострадал в ски зоната над Банско, след инцидент, станал преди обед на писта „Платото“, съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта.

Падане по време на спускане

Пострадалият е български гражданин на около 38 години, който е паднал по време на спускане и е ударил главата си. При първоначалния преглед от спешен екип е установено, че мъжът е с комоцио, но е контактен.

Акция с въздушна линейка

Поради състоянието на скиора е била потърсена спешна помощ по въздуха.

Около 11:30 ч. въздушната линейка е пристигнала в ски зоната, като спасителните екипи са организирали акция по пренасянето на пострадалия до хеликоптера.

След това мъжът е бил транспортиран към столична болница за допълнителни изследвания и лечение.

Повече инциденти по празниците

От Планинската спасителна служба в Банско отчитат увеличаване на инцидентите в планината по време на празничните и почивните дни.

Спасителите отново отправят апел към всички скиори и сноубордисти да преценяват реално своята физическа и техническа подготвеност, както и да избират писти, съобразени с уменията им, за да се избегнат тежки инциденти.