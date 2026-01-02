НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Тежък инцидент в Банско, скиор е с комоцио

          1
          137
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Скиор е пострадал в ски зоната над Банско, след инцидент, станал преди обед на писта „Платото“, съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта.

          - Реклама -

          Падане по време на спускане

          Пострадалият е български гражданин на около 38 години, който е паднал по време на спускане и е ударил главата си. При първоначалния преглед от спешен екип е установено, че мъжът е с комоцио, но е контактен.

          ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни

          Акция с въздушна линейка

          Поради състоянието на скиора е била потърсена спешна помощ по въздуха.
          Около 11:30 ч. въздушната линейка е пристигнала в ски зоната, като спасителните екипи са организирали акция по пренасянето на пострадалия до хеликоптера.

          След това мъжът е бил транспортиран към столична болница за допълнителни изследвания и лечение.

          Повече инциденти по празниците

          От Планинската спасителна служба в Банско отчитат увеличаване на инцидентите в планината по време на празничните и почивните дни.

          Спасителите отново отправят апел към всички скиори и сноубордисти да преценяват реално своята физическа и техническа подготвеност, както и да избират писти, съобразени с уменията им, за да се избегнат тежки инциденти.

          Скиор е пострадал в ски зоната над Банско, след инцидент, станал преди обед на писта „Платото“, съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта.

          - Реклама -

          Падане по време на спускане

          Пострадалият е български гражданин на около 38 години, който е паднал по време на спускане и е ударил главата си. При първоначалния преглед от спешен екип е установено, че мъжът е с комоцио, но е контактен.

          ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни

          Акция с въздушна линейка

          Поради състоянието на скиора е била потърсена спешна помощ по въздуха.
          Около 11:30 ч. въздушната линейка е пристигнала в ски зоната, като спасителните екипи са организирали акция по пренасянето на пострадалия до хеликоптера.

          След това мъжът е бил транспортиран към столична болница за допълнителни изследвания и лечение.

          Повече инциденти по празниците

          От Планинската спасителна служба в Банско отчитат увеличаване на инцидентите в планината по време на празничните и почивните дни.

          Спасителите отново отправят апел към всички скиори и сноубордисти да преценяват реално своята физическа и техническа подготвеност, както и да избират писти, съобразени с уменията им, за да се избегнат тежки инциденти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          РОТАЦИЯ В КИЕВ: Много изненадващо име поема ръководството на офиса на Зеленски

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на началника на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната Кирило Буданов да оглави...
          Общество

          Терзиев: Обновяваме подлеза на гара „Подуяне“ (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Обновяването на подлеза при гара „Подуяне“ е част от по-широката визия на Столичната община за промяна на занемарените подземни пространства в сигурни, функционални и...
          Общество

          КЗП: Първи сигнали за нарушения при плащанията с евро

          Никола Павлов -
          В първите дни след въвеждането на еврото в България ситуацията при Комисията за защита на потребителите (КЗП) остава спокойна, съобщи временно изпълняващият длъжността председател...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions