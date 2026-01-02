НА ЖИВО
          ТОКУ-ЩО: Още едно земетресение разтърси България

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Вторичен трус с магнитуд 3,3 по Рихтер е регистриран близо до Благоевград и Симитли в 17:52 ч., съобщи Евро-Средиземноморският сеизмологичен център. Дълбочината му е 12 километра, а епицентърът – на 11 километра от Благоевград.

          Преди по-малко от два часа друго земетресение със сила 3,7 бе усетено в Благоевград, Симитли, Банско и Разлог.

          От последните минути: Земетресение разлюля Югозападна България (КАРТА) От последните минути: Земетресение разлюля Югозападна България (КАРТА)

