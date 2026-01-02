ТОКУ-ЩО: Още едно земетресение разтърси България

Вторичен трус с магнитуд 3,3 по Рихтер е регистриран близо до Благоевград и Симитли в 17:52 ч., съобщи Евро-Средиземноморският сеизмологичен център. Дълбочината му е 12 километра, а епицентърът – на 11 километра от Благоевград.

Преди по-малко от два часа друго земетресение със сила 3,7 бе усетено в Благоевград, Симитли, Банско и Разлог.