      петък, 02.01.26
          Трагедия в Сан Франциско: Открита мъртва дъщерята на холивудска легенда

          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Трагичен инцидент разтърси семейството на холивудската легенда Томи Лий Джоунс. Неговата дъщеря Виктория Джоунс е била открита мъртва на 1 януари в Сан Франциско, като е била едва на 34 години.

          Сигналът е подаден малко преди 3 часа сутринта

          Пожарната служба на Сан Франциско е потвърдила пред списание People, че е реагирала на спешен сигнал малко преди 3:00 часа сутринта местно време в четвъртък.

          Инцидентът е станал в Fairmont Hotel, където е било намерено мъртво лице. Към момента не се съобщават допълнителни подробности около причините за смъртта.

          Семейството на актьора

          Виктория Джоунс е дъщеря на 79-годишния актьор и бившата му съпруга Кимбърли Клъули. Двамата имат и син – Остин Джоунс, който е на 43 години.

          Актьорски стъпки още в ранна възраст

          Виктория Джоунс прави първите си стъпки в киното още като дете. Тя участва във филма Мъже в черно II през 2002 г., в който главна роля изпълнява баща ѝ.

          По-късно се появява и в уестърна Трите погребения на Мелкиадес Естрада, режисиран от Томи Лий Джоунс. В продукцията участва и мащехата ѝ Доун Лорел-Джоунс.

          Освен в киното, Виктория има участие и в популярния тийнейджърски сериал Самотно дърво на хълма през 2003 г.

          Кариерата на Томи Лий Джоунс

          Томи Лий Джоунс е носител на „Оскар“, след като печели наградата за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма Беглецът.

          Към момента семейството не е направило публично изявление.

