      петък, 02.01.26
          Тръмп заплаши Иран с намеса при насилие срещу протестиращи

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е в „пълна бойна готовност“ да се намеси, ако иранските власти използват смъртоносна сила срещу протестиращи в страната.

          Повод за изявлението са продължаващите демонстрации в Иран срещу поскъпването на живота, които в последните дни прераснаха в сблъсъци с органите на реда и доведоха до жертви.

          „Ако Иран стреля по мирни протестиращи и ги убива с насилие, както е негов навик, Съединените американски щати ще се притекат на помощ. Ние сме в пълна бойна готовност и сме готови да действаме“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

          Изявлението засилва напрежението между Вашингтон и Техеран на фона на нестабилната вътрешна обстановка в Иран и международните опасения от ескалация на конфликта. Засега иранските власти не са коментирали думите на американския президент.

