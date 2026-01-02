Тръмп заплаши Иран с намеса при насилие срещу протестиращи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е в „пълна бойна готовност“ да се намеси, ако иранските власти използват смъртоносна сила срещу протестиращи в страната.

Повод за изявлението са продължаващите демонстрации в Иран срещу поскъпването на живота, които в последните дни прераснаха в сблъсъци с органите на реда и доведоха до жертви.

„Ако Иран стреля по мирни протестиращи и ги убива с насилие, както е негов навик, Съединените американски щати ще се притекат на помощ. Ние сме в пълна бойна готовност и сме готови да действаме“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Изявлението засилва напрежението между Вашингтон и Техеран на фона на нестабилната вътрешна обстановка в Иран и международните опасения от ескалация на конфликта. Засега иранските власти не са коментирали думите на американския президент.