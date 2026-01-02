В края на празниците: Започнаха големите задръствания по границите

Сериозни опашки от автомобили са се образували на границата със Сърбия. Най-натоварено е на ГКПП Калотина, където стотици автомобили изчакват да преминат към българска територия.

По информация на пътуващи, по-голямата част от автомобилите са с българска регистрация, а времето за изчакване достига около един час.

Десетки автобуси допълнително забавят движението

Освен леки коли, на пункта има и десетки автобуси, което допълнително усложнява ситуацията. При тях преминаването е още по-бавно, тъй като проверките отнемат повече време, а обработката на пътниците става поетапно.

Засилен поток след празниците

Натоварването на ГКПП „Калотина“ е изключително интензивно още от ранните часове, като причината е засиленият трафик след празничните дни и масовото завръщане на български граждани от Западна Европа.

Службите на пункта работят при пълен капацитет, но въпреки това преминаването остава бавно заради големия брой превозни средства.

Препоръки към пътуващите

От граничните власти препоръчват на шофьорите:

да се въоръжат с търпение

при възможност да използват алтернативни гранични пунктове

да следят актуалната пътна обстановка и информацията за трафика

Очаква се натоварването да се запази и през следващите часове, особено при влизане в страната.