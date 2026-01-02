WSJ: САЩ отлагат въвеждането на нови мита върху част от вноса на мебели

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отложи с една година планираното въвеждане на по-високи мита върху вноса на тапицирани мебели, кухненски шкафове и мебели за бани, съобщава „Уолстрийт джърнъл“. Решението е взето в навечерието на Нова година и представлява поредна промяна в митническата политика на Белия дом.

Първоначално беше предвидено митата върху тези стоки да се увеличат до между 30 и 50%, но вместо това ще остане в сила съществуващата 25-процентна тарифа. По-високите мита бяха обосновани с аргументи за националната сигурност, но тяхното прилагане засега се отлага.

Според изданието решението цели да ограничи натиска върху потребителските цени. Данни показват, че цените на мебелите за дневни са се повишили с 4,6% на годишна база през ноември, което оказва допълнително финансово натоварване върху домакинствата, особено върху младите семейства, обзавеждащи нови жилища.

Отлагането на митата за мебелите е част от по-широка тенденция на корекции в първоначално обявената търговска политика. По-рано администрацията направи изключения от наказателните мита за редица китайски стоки, включително смартфони и друга потребителска електроника. Последваха и облекчения за вноса на селскостопански продукти като банани, кафе и говеждо месо.

По информация на „Уолстрийт джърнъл“ различни компании и индустрии продължават да настояват за освобождаване от митата, като натискът върху Министерството на търговията остава силен.

Въпреки тези промени поддръжниците на протекционистичната политика на президента Тръмп продължават да я определят като успешна и да подчертават дългосрочните ѝ цели. Анализатори обаче отбелязват, че честите изключения и отлагания показват усилия за смекчаване на негативните ефекти върху американските потребители и икономиката като цяло.