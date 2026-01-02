НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 02.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Зимен хаос в Амстердам: Летище „Схипхол“ отменя стотици полети

          0
          0
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Летище „Схипхол“ в Амстердам официално предупреди, че утре се очаква да бъдат анулирани стотици полети. Причината за затрудненията във въздушния трафик е тежката зимна обстановка, включваща интензивни снеговалежи и поледици, които засегнаха нидерландската столица, предава агенция Ройтерс.

          - Реклама -

          Като един от най-натоварените и ключови транспортни възли в Европа, „Схипхол“ вече изпитва сериозни оперативни проблеми. Още днес бяха отменени десетки полети вследствие на влошените метеорологични условия в региона.

          Летище „Схипхол“ в Амстердам официално предупреди, че утре се очаква да бъдат анулирани стотици полети. Причината за затрудненията във въздушния трафик е тежката зимна обстановка, включваща интензивни снеговалежи и поледици, които засегнаха нидерландската столица, предава агенция Ройтерс.

          - Реклама -

          Като един от най-натоварените и ключови транспортни възли в Европа, „Схипхол“ вече изпитва сериозни оперативни проблеми. Още днес бяха отменени десетки полети вследствие на влошените метеорологични условия в региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Арест в Бургаско след стрелба и убийство на куче в местността Карабаир

          Владимир Висоцки -
          Мъж от района на Бургас е задържан от органите на реда във връзка с убийство на куче. Полицейските действия са предприети, след като трупът...
          Политика

          Първа реакция от Русия след назначаването на Буданов, видяха ръката на Лондон

          Никола Павлов -
          Назначаването на ръководителя на украинското военно разузнаване Кирило Буданов за шеф на президентската администрация задълбочава конфликта и създава нови пречки пред преговорния процес, заяви...
          Общество

          И тотото премина към еврото, запазва се двойното обозначаване на сумите

          Никола Павлов -
          Български спортен тотализатор съобщи, че залозите и печалбите от игрите на тотото се приемат, изчисляват и изплащат единствено в евро, в съответствие с чл....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions