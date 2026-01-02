Летище „Схипхол“ в Амстердам официално предупреди, че утре се очаква да бъдат анулирани стотици полети. Причината за затрудненията във въздушния трафик е тежката зимна обстановка, включваща интензивни снеговалежи и поледици, които засегнаха нидерландската столица, предава агенция Ройтерс.

Като един от най-натоварените и ключови транспортни възли в Европа, „Схипхол“ вече изпитва сериозни оперативни проблеми. Още днес бяха отменени десетки полети вследствие на влошените метеорологични условия в региона.