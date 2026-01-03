Ал Джазира: Когато Русия го прави, европейските лидери го наричат агресия. Когато Съединените щати го правят – това е „сложно“

Европейските реакции на операцията на САЩ във Венецуела се отличават не толкова с това, което казват, а с това, което премълчават. Това коментира Рори Чаландс – кореспондент в Лондон на „Ал Джазира„.
- Реклама -
По думите му от европейските столици са дошли множество изявления, но всички те са изключително предпазливи и уклончиви.
Призиви към принципи, но без осъждане
Журналистът припомня, че:
Въпреки това, подчертава Чаландс:
Страх от обвинения в лицемерие
Според анализа на Ал Джазира европейските лидери са напълно наясно, че обвиненията в двоен стандарт са неизбежни, ако избегнат ясна позиция.
И добавя ключовото сравнение:
„Когато Русия го прави – агресия. Когато САЩ – сложно“
В заключение Чаландс обобщава европейската дилема с едно изречение:
Европейските реакции на операцията на САЩ във Венецуела се отличават не толкова с това, което казват, а с това, което премълчават. Това коментира Рори Чаландс – кореспондент в Лондон на „Ал Джазира„.
- Реклама -
По думите му от европейските столици са дошли множество изявления, но всички те са изключително предпазливи и уклончиви.
Призиви към принципи, но без осъждане
Журналистът припомня, че:
Въпреки това, подчертава Чаландс:
Страх от обвинения в лицемерие
Според анализа на Ал Джазира европейските лидери са напълно наясно, че обвиненията в двоен стандарт са неизбежни, ако избегнат ясна позиция.
И добавя ключовото сравнение:
„Когато Русия го прави – агресия. Когато САЩ – сложно“
В заключение Чаландс обобщава европейската дилема с едно изречение: