Ал Джазира: Когато Русия го прави, европейските лидери го наричат агресия. Когато Съединените щати го правят – това е „сложно“

Европейските реакции на операцията на САЩ във Венецуела се отличават не толкова с това, което казват, а с това, което премълчават. Това коментира Рори Чаландс – кореспондент в Лондон на „Ал Джазира„.

По думите му от европейските столици са дошли множество изявления, но всички те са изключително предпазливи и уклончиви.

„Чрез неясния език може да се усети осезаемо европейско неудобство и неизказано осъзнаване, че техният съюзник и дългогодишен защитник прави неща, които те не могат открито да подкрепят“, отбелязва Чаландс.

Призиви към принципи, но без осъждане

Журналистът припомня, че:

„Чухме от върховния представител на ЕС по външната политика, че принципите на международното право и Уставът на ООН трябва да бъдат спазвани. Испания призова за деескалация, умереност и уважение към международното право. Германия изрази сериозна загриженост за ситуацията.“

Въпреки това, подчертава Чаландс:

„В никое от тези изявления няма пълно и ясно осъждане.“

Страх от обвинения в лицемерие

Според анализа на Ал Джазира европейските лидери са напълно наясно, че обвиненията в двоен стандарт са неизбежни, ако избегнат ясна позиция.

„Европейските лидери знаят, че обвинение в лицемерие много лесно може да бъде отправено към тях, защото в продължение на години те осъждат Русия за действията ѝ в Украйна.“

И добавя ключовото сравнение:

„Сега техният дългогодишен партньор и съюзник прави неща, които също могат да бъдат определени като нарушения на международното право и на суверенитета.“

„Когато Русия го прави – агресия. Когато САЩ – сложно“

В заключение Чаландс обобщава европейската дилема с едно изречение: