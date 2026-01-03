НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Ал Джазира: Когато Русия го прави, европейските лидери го наричат агресия. Когато Съединените щати го правят – това е „сложно“

          0
          0
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейските реакции на операцията на САЩ във Венецуела се отличават не толкова с това, което казват, а с това, което премълчават. Това коментира Рори Чаландс – кореспондент в Лондон на „Ал Джазира„.

          - Реклама -

          По думите му от европейските столици са дошли множество изявления, но всички те са изключително предпазливи и уклончиви.

          „Чрез неясния език може да се усети осезаемо европейско неудобство и неизказано осъзнаване, че техният съюзник и дългогодишен защитник прави неща, които те не могат открито да подкрепят“, отбелязва Чаландс.

          Призиви към принципи, но без осъждане

          Журналистът припомня, че:

          „Чухме от върховния представител на ЕС по външната политика, че принципите на международното право и Уставът на ООН трябва да бъдат спазвани. Испания призова за деескалация, умереност и уважение към международното право. Германия изрази сериозна загриженост за ситуацията.“

          Европейските лидери с първи реакции след военната операция на САЩ във Венецуела Европейските лидери с първи реакции след военната операция на САЩ във Венецуела

          Въпреки това, подчертава Чаландс:

          „В никое от тези изявления няма пълно и ясно осъждане.“

          Страх от обвинения в лицемерие

          Според анализа на Ал Джазира европейските лидери са напълно наясно, че обвиненията в двоен стандарт са неизбежни, ако избегнат ясна позиция.

          „Европейските лидери знаят, че обвинение в лицемерие много лесно може да бъде отправено към тях, защото в продължение на години те осъждат Русия за действията ѝ в Украйна.“

          И добавя ключовото сравнение:

          „Сега техният дългогодишен партньор и съюзник прави неща, които също могат да бъдат определени като нарушения на международното право и на суверенитета.“

          „Когато Русия го прави – агресия. Когато САЩ – сложно“

          В заключение Чаландс обобщава европейската дилема с едно изречение:

          „Когато Русия го прави, европейските лидери го наричат агресия. Когато Съединените щати го правят – това е ‘сложно’.“

          Европейските реакции на операцията на САЩ във Венецуела се отличават не толкова с това, което казват, а с това, което премълчават. Това коментира Рори Чаландс – кореспондент в Лондон на „Ал Джазира„.

          - Реклама -

          По думите му от европейските столици са дошли множество изявления, но всички те са изключително предпазливи и уклончиви.

          „Чрез неясния език може да се усети осезаемо европейско неудобство и неизказано осъзнаване, че техният съюзник и дългогодишен защитник прави неща, които те не могат открито да подкрепят“, отбелязва Чаландс.

          Призиви към принципи, но без осъждане

          Журналистът припомня, че:

          „Чухме от върховния представител на ЕС по външната политика, че принципите на международното право и Уставът на ООН трябва да бъдат спазвани. Испания призова за деескалация, умереност и уважение към международното право. Германия изрази сериозна загриженост за ситуацията.“

          Европейските лидери с първи реакции след военната операция на САЩ във Венецуела Европейските лидери с първи реакции след военната операция на САЩ във Венецуела

          Въпреки това, подчертава Чаландс:

          „В никое от тези изявления няма пълно и ясно осъждане.“

          Страх от обвинения в лицемерие

          Според анализа на Ал Джазира европейските лидери са напълно наясно, че обвиненията в двоен стандарт са неизбежни, ако избегнат ясна позиция.

          „Европейските лидери знаят, че обвинение в лицемерие много лесно може да бъде отправено към тях, защото в продължение на години те осъждат Русия за действията ѝ в Украйна.“

          И добавя ключовото сравнение:

          „Сега техният дългогодишен партньор и съюзник прави неща, които също могат да бъдат определени като нарушения на международното право и на суверенитета.“

          „Когато Русия го прави – агресия. Когато САЩ – сложно“

          В заключение Чаландс обобщава европейската дилема с едно изречение:

          „Когато Русия го прави, европейските лидери го наричат агресия. Когато Съединените щати го правят – това е ‘сложно’.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Тръмп пусна първа снимка на Мадуро след пленяването му (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че венецуелският президент е бил отведен в САЩ с кораба "Иво Джима" и пусна снимка на Николас Мадуро. На...
          Война

          Генералният секретар на ООН: САЩ създават опасен прецедент

          Никола Павлов -
          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на Съединените щати във Венецуела, които създават „опасен прецедент“. Това съобщи говорителят му...
          Война

          ОБРАТ! NYT: Вицепрезидентът Делси Родригес е в Каракас

          Никола Павлов -
          Появи се противоречива информация за местонахождението на венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, след последните събития във Венецуела и ареста на президента Николас Мадуро. New York Times:...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions