Алдаир ще бъде на разположение на Хулио Веласкес

Десният защитник Алдаир няма да започне зимната подготовка на Левски на пълни обороти, но ще бъде на разположение от самото начело. Припомняме, че възпитаниците на Хулио Веласкес се събират за първи път през утрешния ден.

Португалецът претърпя операция на менискуса в края на 2025 г. и се очакваше да отсъства около месец. Сега възстановяването му върви по план и той ще може да проведе пълноценна подготовка, макар и с по-умерени натоварвания в началото.

26-годишният футболист ще се яви на първата тренировка на Левски и медицинският щаб ще направи финална оценка на състоянието му. По този начин ще бъде изготвена индивидуална програма за влизане в ритъм.

През есента Алдаир записа участие в 18 мача от всички турнири. В част от срещите старши треньорът Хулио Веласкес го използва в предни позиции, въпреки че номиналната му позиция е в защита.