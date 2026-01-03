Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ

Съединените щати са арестували венецуелския президент Николас Мадуро, за да бъде изправен пред съд в САЩ, заяви американски сенатор, позовавайки се на разговор с държавния секретар Марко Рубио.
Арестът е бил цел на военната операция
Сенаторът от щата Юта Майк Лий написа в социалната мрежа X, че лично е бил информиран за операцията.
Конституционно оправдание
Сенаторът допълни, че според него действията на администрацията вероятно попадат в рамките на правомощията на президента по член II от Конституцията на САЩ, който позволява използване на сила за защита на американски персонал при реална или непосредствена заплаха.
По-ранни съмнения и критики
По-рано същата сутрин Майк Лий изрази сериозни притеснения относно американските удари, като постави под въпрос конституционната им обоснованост.
С какво право Америка ще арестува държавен глава на независима държава заради това че не е съгласен с американския империализъм ,и с това че не желае Америка да краде петрола и? Венецуела има договор за сътрудничество с Русия, и питам аз какво следва ???