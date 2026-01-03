Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ

Съединените щати са арестували венецуелския президент Николас Мадуро, за да бъде изправен пред съд в САЩ, заяви американски сенатор, позовавайки се на разговор с държавния секретар Марко Рубио.

Арестът е бил цел на военната операция

Сенаторът от щата Юта Майк Лий написа в социалната мрежа X, че лично е бил информиран за операцията.

„Той ме информира, че Николас Мадуро е бил арестуван, за да бъде съден по наказателни обвинения в Съединените щати, и че военните действия, които видяхме тази нощ, са били предприети, за да защитят и обезпечат изпълнението на заповедта за арест“, заяви Лий.

Конституционно оправдание

Сенаторът допълни, че според него действията на администрацията вероятно попадат в рамките на правомощията на президента по член II от Конституцията на САЩ, който позволява използване на сила за защита на американски персонал при реална или непосредствена заплаха.

„Тези действия вероятно попадат в рамките на присъщите правомощия на президента за защита на американския персонал“, посочи той.

По-ранни съмнения и критики

По-рано същата сутрин Майк Лий изрази сериозни притеснения относно американските удари, като постави под въпрос конституционната им обоснованост.