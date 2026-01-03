НА ЖИВО
          Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ

          Снимка: БГНЕС
          Съединените щати са арестували венецуелския президент Николас Мадуро, за да бъде изправен пред съд в САЩ, заяви американски сенатор, позовавайки се на разговор с държавния секретар Марко Рубио.

          Арестът е бил цел на военната операция

          Сенаторът от щата Юта Майк Лий написа в социалната мрежа X, че лично е бил информиран за операцията.

          „Той ме информира, че Николас Мадуро е бил арестуван, за да бъде съден по наказателни обвинения в Съединените щати, и че военните действия, които видяхме тази нощ, са били предприети, за да защитят и обезпечат изпълнението на заповедта за арест“, заяви Лий.

          Конституционно оправдание

          Сенаторът допълни, че според него действията на администрацията вероятно попадат в рамките на правомощията на президента по член II от Конституцията на САЩ, който позволява използване на сила за защита на американски персонал при реална или непосредствена заплаха.

          „Тези действия вероятно попадат в рамките на присъщите правомощия на президента за защита на американския персонал“, посочи той.

          По-ранни съмнения и критики

          По-рано същата сутрин Майк Лий изрази сериозни притеснения относно американските удари, като постави под въпрос конституционната им обоснованост.

          „Очаквам с интерес да науча какво, ако изобщо нещо, конституционно оправдава тези действия при липсата на обявена война или разрешение за използване на военна сила“, написа сенаторът.

          - Реклама -

          САЩ: Атаката срещу Венецуела завърши

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Ройтерс“: Кой е Николас Мадуро?

          Никола Павлов -
          На фона на драматично ескалиралата ситуация във Венецуела Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро, за когото по-рано днес Доналд Тръмп заяви, че е бил...
          Война

          Венецуела настоява за доказателство от САЩ, че Николас Мадуро е жив

          Екип Евроком -
          Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес отправи официално искане към Съединените щати да предоставят доказателства, че президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са...
          Общество

          България е сред 49-те страни, осигурили медицинска помощ за Украйна на стойност над 430 млн. евро

          Екип Евроком -
          По време на войната Украйна е получила внушително количество медицинска хуманитарна помощ, възлизащо на 18 454 тона. Общата стойност на тези доставки се оценява...

          1 коментар

          1. С какво право Америка ще арестува държавен глава на независима държава заради това че не е съгласен с американския империализъм ,и с това че не желае Америка да краде петрола и? Венецуела има договор за сътрудничество с Русия, и питам аз какво следва ???

