„Асошиейтед прес“: Ударите са продължили по-малко от 30 минути

Военните удари, нанесени през изминалата нощ от въоръжените сили на САЩ по територията на Венецуела, са продължили по-малко от половин час, съобщи Асошиейтед прес. По данни на агенцията засега не е ясно дали Вашингтон планира последващи военни действия срещу страната.
Тръмп: Мадуро и съпругата му са изведени със самолет
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че американските сили са заловили венецуелския президент Николас Мадуро и неговата съпруга.
По думите на Тръмп двамата са изведени със самолет извън страната, като той съобщи, че по-късно днес ще даде пресконференция, на която ще предостави допълнителни подробности.
От Белия дом засега не са отговорили на запитване на Асошиейтед прес относно това къде точно са отведени Мадуро и съпругата му.
Стари обвинения срещу Мадуро
Николас Мадуро беше обвинен в САЩ през март 2020 г. във връзка със заговор, свързан с наркотероризъм. Обвиненията са повдигнати в Южния съдебен окръг на Ню Йорк.
Вашингтон: „Тиранът си отиде“
По-рано днес заместник държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви, че Мадуро най-накрая ще се изправи пред правосъдието.
Марко Рубио: не се очакват нови удари
Междувременно републиканският сенатор Майк Лий заяви, че държавният секретар Марко Рубио го е информирал, че Мадуро е бил арестуван от американските сили, за да бъде изправен пред съд по наказателни обвинения в САЩ.
Голям келепир като са продължили 30 минути,това някакво оправдание ли е?И ако са ОТВЛЕКЛИ легитимния президент на Венецуела какво мислят да постигнат щатите по този начин,освен да се излагат като сетни терористи?Надяват се страната да им падне в краката като зряла круша и американците да цуцат нефт до насита,да,ама страната не е покорена ,нито завладяна,има си заместник на президента,който навярно веднага ще встъпи в длъжност и за американците остава единствено удоволствието да станат за резил на целия свят.