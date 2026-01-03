„Асошиейтед прес“: Ударите са продължили по-малко от 30 минути

Военните удари, нанесени през изминалата нощ от въоръжените сили на САЩ по територията на Венецуела, са продължили по-малко от половин час, съобщи Асошиейтед прес. По данни на агенцията засега не е ясно дали Вашингтон планира последващи военни действия срещу страната.

Тръмп: Мадуро и съпругата му са изведени със самолет

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че американските сили са заловили венецуелския президент Николас Мадуро и неговата съпруга.

По думите на Тръмп двамата са изведени със самолет извън страната, като той съобщи, че по-късно днес ще даде пресконференция, на която ще предостави допълнителни подробности.

От Белия дом засега не са отговорили на запитване на Асошиейтед прес относно това къде точно са отведени Мадуро и съпругата му.

Стари обвинения срещу Мадуро

Николас Мадуро беше обвинен в САЩ през март 2020 г. във връзка със заговор, свързан с наркотероризъм. Обвиненията са повдигнати в Южния съдебен окръг на Ню Йорк.

Вашингтон: „Тиранът си отиде“

По-рано днес заместник държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви, че Мадуро най-накрая ще се изправи пред правосъдието.

„Настъпила е нова ера за Венецуела. Тиранът си отиде! Сега най-после той ще отговаря пред правосъдието за престъпленията си“, написа Ландау в социалната мрежа X, цитиран и от Франс прес.

Марко Рубио: не се очакват нови удари

Междувременно републиканският сенатор Майк Лий заяви, че държавният секретар Марко Рубио го е информирал, че Мадуро е бил арестуван от американските сили, за да бъде изправен пред съд по наказателни обвинения в САЩ.