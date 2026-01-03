Астън Вила отново е втори в Англия след бой над Нотингам

Астън Вила се върна към победите, след като надви Нотингам с 3:1 в първия мач от 20-ия кръг на Висшата лига.

Бирмингамци отнесоха голям бой от Арсенал с 1:4 преди няколко дни, но се съвзеха бързо и дори временно излязоха втори с 42 точки, преди мача на Ман Сити с Челси утре. „Гражданите“ имат 41 пункта.

Оли Уоткинс откри в добавеното време на първата част след асистенция на Морган Роджърс.

В 49-ата минута капитанът Джон МакГин удвои аванса на домакините. След час игра гостите от Нотингам се върнаха в мача с гол на Морган Гибс-Уайт.

Крайното 3:1 за Вила оформи с втория си гол МакГин в 73-ата минута.