По време на войната Украйна е получила внушително количество медицинска хуманитарна помощ, възлизащо на 18 454 тона. Общата стойност на тези доставки се оценява на 21,52 млрд. украински гривни, което се равнява на приблизително 430,4 млн. евро. Данните бяха оповестени от агенция Укринформ, която цитира официална информация от уебсайта на украинското Министерство на здравеопазването.

Предоставената подкрепа е широкообхватна и покрива критични нужди на здравната система. Пакетите с помощи включват лекарствени продукти, специализирана апаратура, медицинско оборудване и консумативи, както и електронна техника. Освен това са доставени превозни средства, генератори, инструменти, мебелировка, специализиран инвентар, облекла и защитни шлемове. Списъкът се допълва от подвижни медицински пунктове и различни други помощни средства, необходими в кризисната обстановка.

Тази мащабна хуманитарна операция е реализирана благодарение на усилията на международни и неправителствени организации, представители на бизнеса и правителствата на общо 49 държави. България е изрично посочена сред страните, оказали подкрепа на Киев в този сектор.

Освен България, в списъка на държавите донори влизат САЩ, Италия, Люксембург, Чехия, Германия, Франция, Австрия, Малайзия, Словакия, Дания, Испания, Индия, Швейцария, Полша, Латвия, Швеция, Южна Корея, Пакистан, Финландия, Литва, Лихтенщайн, Белгия, Великобритания, Канада, Норвегия, Азербайджан, Нидерландия, Румъния, Израел, Сърбия, Кения, Молдова, Аржентина, Словения, Унгария, ОАЕ, Турция, Япония, Мексико, Естония, Австралия, Китай, Ирландия, Сингапур, Бразилия, Кипър, Гърция и Индонезия.