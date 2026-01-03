НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          България е сред 49-те страни, осигурили медицинска помощ за Украйна на стойност над 430 млн. евро

          0
          12
          Снимка: en.apa.az
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          По време на войната Украйна е получила внушително количество медицинска хуманитарна помощ, възлизащо на 18 454 тона. Общата стойност на тези доставки се оценява на 21,52 млрд. украински гривни, което се равнява на приблизително 430,4 млн. евро. Данните бяха оповестени от агенция Укринформ, която цитира официална информация от уебсайта на украинското Министерство на здравеопазването.

          - Реклама -

          Предоставената подкрепа е широкообхватна и покрива критични нужди на здравната система. Пакетите с помощи включват лекарствени продукти, специализирана апаратура, медицинско оборудване и консумативи, както и електронна техника. Освен това са доставени превозни средства, генератори, инструменти, мебелировка, специализиран инвентар, облекла и защитни шлемове. Списъкът се допълва от подвижни медицински пунктове и различни други помощни средства, необходими в кризисната обстановка.

          Тази мащабна хуманитарна операция е реализирана благодарение на усилията на международни и неправителствени организации, представители на бизнеса и правителствата на общо 49 държави. България е изрично посочена сред страните, оказали подкрепа на Киев в този сектор.

          Освен България, в списъка на държавите донори влизат САЩ, Италия, Люксембург, Чехия, Германия, Франция, Австрия, Малайзия, Словакия, Дания, Испания, Индия, Швейцария, Полша, Латвия, Швеция, Южна Корея, Пакистан, Финландия, Литва, Лихтенщайн, Белгия, Великобритания, Канада, Норвегия, Азербайджан, Нидерландия, Румъния, Израел, Сърбия, Кения, Молдова, Аржентина, Словения, Унгария, ОАЕ, Турция, Япония, Мексико, Естония, Австралия, Китай, Ирландия, Сингапур, Бразилия, Кипър, Гърция и Индонезия.

          По време на войната Украйна е получила внушително количество медицинска хуманитарна помощ, възлизащо на 18 454 тона. Общата стойност на тези доставки се оценява на 21,52 млрд. украински гривни, което се равнява на приблизително 430,4 млн. евро. Данните бяха оповестени от агенция Укринформ, която цитира официална информация от уебсайта на украинското Министерство на здравеопазването.

          - Реклама -

          Предоставената подкрепа е широкообхватна и покрива критични нужди на здравната система. Пакетите с помощи включват лекарствени продукти, специализирана апаратура, медицинско оборудване и консумативи, както и електронна техника. Освен това са доставени превозни средства, генератори, инструменти, мебелировка, специализиран инвентар, облекла и защитни шлемове. Списъкът се допълва от подвижни медицински пунктове и различни други помощни средства, необходими в кризисната обстановка.

          Тази мащабна хуманитарна операция е реализирана благодарение на усилията на международни и неправителствени организации, представители на бизнеса и правителствата на общо 49 държави. България е изрично посочена сред страните, оказали подкрепа на Киев в този сектор.

          Освен България, в списъка на държавите донори влизат САЩ, Италия, Люксембург, Чехия, Германия, Франция, Австрия, Малайзия, Словакия, Дания, Испания, Индия, Швейцария, Полша, Латвия, Швеция, Южна Корея, Пакистан, Финландия, Литва, Лихтенщайн, Белгия, Великобритания, Канада, Норвегия, Азербайджан, Нидерландия, Румъния, Израел, Сърбия, Кения, Молдова, Аржентина, Словения, Унгария, ОАЕ, Турция, Япония, Мексико, Естония, Австралия, Китай, Ирландия, Сингапур, Бразилия, Кипър, Гърция и Индонезия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Силен вятър в София: Спряно е движението на трамваи, жена загина на Витоша

          Екип Евроком -
          Движението на трамваите по линии 10 и 15 в София е преустановено поради паднало дърво върху контактната мрежа в района на Софийската духовна семинария....
          Политика

          Костадинов: Управляващите лъжат за ролята ни в еврозоната, България ще бъде само наблюдател

          Екип Евроком -
          Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов излезе с остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу плановете на управляващите за присъединяване на България към...
          Икономика

          НАП и КЗП с масирани проверки за спекула с цените и правилата за еврото

          Екип Евроком -
          Институционалният контрол по спазването на разпоредбите, свързани с въвеждането на еврото, продължава с пълна сила. Данъчните власти провеждат активна акция, чиято основна цел е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions