Без паника след еврото: как пазаруват българите в градовете и селата

Дни след въвеждането на еврото българите пазаруват без сериозни затруднения, показват наблюденията ни от страната. В големите градове и хипермаркетите рестото масово се връща в евро, а клиентите приемат новата валута спокойно. По-различна е картината в малките населени места, където левът все още доминира, а достъпът до банкомати и пощи остава ограничен.

Спокойствие в градовете

След новогодишната нощ градовете постепенно се връщат към обичайния си ритъм. Магазините работят нормално, а хората вече са тръгнали на пазар. Не се наблюдават сериозни затруднения при плащанията с двете валути, които в момента са в обращение, като търговците търпеливо обясняват на клиентите.

„Всичко е с левове. Аз нямам за деня евро. Пазарят и с карти, което е най-удачно и за двете страни.“

– Николина, касиерка

„Последните сто лева от пенсията реших днес да ги използвам. Купих мляко, сирене, ябълки.“

– Какво ви върнаха?

„Върнаха ми в евро.“

– Цекова, клиент

„Имам си в лева, имам си в евро и долу рестото е изписано по същия начин – и в лева, и в евро.“

– Анелия, клиент

„Две различни валути, ама пак парите са си пари.“

– Николай, клиент

Как е в селата без банкомати

Екипите ни посетиха и села, в които няма банкомати, а пощите не работят. Там хората също не отчитат сериозни проблеми, макар че плащанията с левове и карти са по-чести.

„Не! В момента даже ми върнаха евро.“

– Росен Радев, жител на село Близнаци

„След тези разяснителни кампании, които дадохте, няма да имаме проблеми.“

– Бончо Махлянов, жител на село Близнаци

„Имам проблем с еврото и той е, че нямам нито български, нито евро. Нямам какво да сменям. Това ми е проблемът.“

– Станислав Динев, жител на село Близнаци

Левът все още води в малките магазини

В село Мало Конаре повечето хора продължават да пазаруват в левове.

„Малцина са с евро, но въпреки всичко имаме и евро, и лева. Повечето предпочитат да им връщаме в левове.“

– Гергана Караминова, магазинер

„Няма откъде да ги взема. Пощата не работи, днес е петък.“

– Иван Стойчев, жител на село Мало Конаре

Магазинерите признават, че основното притеснение на хората е да не бъдат подведени при рестото в евро, както и липсата на достатъчно монети.

„За момента нямаме трудности, освен това че имаме много малко монети. От банките ни дадоха ограничени количества и в момента се пазари основно с левове и с карта.“

– Павел Янакиев, магазинер

Очакване за нормализиране

Хората са уверени, че след изплащането на пенсиите и първите заплати в евро оборотът ще се ускори.

„Сега пенсиите като дадат ще бъдат в евро и след първите заплати в евро тогава ще започне оборотът в евро.“

– Бончо Махлянов

„Тогава ще бъде по-добре и за нас, и за тях – само с евро да се работи.“

– Павел Янакиев

До края на януари плащанията ще могат да се извършват както в левове, така и в евро, а до началото на август цените ще бъдат изписвани и в двете валути, за да имат хората ясна представа за реалната стойност на стоките и евентуалните ценови промени.