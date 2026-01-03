НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Без паника след еврото: как пазаруват българите в градовете и селата

          1
          62
          Дамяна Караджова
          Дни след въвеждането на еврото българите пазаруват без сериозни затруднения, показват наблюденията ни от страната. В големите градове и хипермаркетите рестото масово се връща в евро, а клиентите приемат новата валута спокойно. По-различна е картината в малките населени места, където левът все още доминира, а достъпът до банкомати и пощи остава ограничен.

          Спокойствие в градовете

          След новогодишната нощ градовете постепенно се връщат към обичайния си ритъм. Магазините работят нормално, а хората вече са тръгнали на пазар. Не се наблюдават сериозни затруднения при плащанията с двете валути, които в момента са в обращение, като търговците търпеливо обясняват на клиентите.

          „Всичко е с левове. Аз нямам за деня евро. Пазарят и с карти, което е най-удачно и за двете страни.“
          – Николина, касиерка

          „Последните сто лева от пенсията реших днес да ги използвам. Купих мляко, сирене, ябълки.“
          – Какво ви върнаха?
          „Върнаха ми в евро.“
          – Цекова, клиент

          „Имам си в лева, имам си в евро и долу рестото е изписано по същия начин – и в лева, и в евро.“
          – Анелия, клиент

          „Две различни валути, ама пак парите са си пари.“
          – Николай, клиент

          Как е в селата без банкомати

          Екипите ни посетиха и села, в които няма банкомати, а пощите не работят. Там хората също не отчитат сериозни проблеми, макар че плащанията с левове и карти са по-чести.

          Банкови прекъсвания около Нова година: как ще работят услугите при въвеждането на еврото Банкови прекъсвания около Нова година: как ще работят услугите при въвеждането на еврото

          „Не! В момента даже ми върнаха евро.“
          – Росен Радев, жител на село Близнаци

          „След тези разяснителни кампании, които дадохте, няма да имаме проблеми.“
          – Бончо Махлянов, жител на село Близнаци

          „Имам проблем с еврото и той е, че нямам нито български, нито евро. Нямам какво да сменям. Това ми е проблемът.“
          – Станислав Динев, жител на село Близнаци

          Левът все още води в малките магазини

          В село Мало Конаре повечето хора продължават да пазаруват в левове.

          „Малцина са с евро, но въпреки всичко имаме и евро, и лева. Повечето предпочитат да им връщаме в левове.“
          – Гергана Караминова, магазинер

          „Няма откъде да ги взема. Пощата не работи, днес е петък.“
          – Иван Стойчев, жител на село Мало Конаре

          Магазинерите признават, че основното притеснение на хората е да не бъдат подведени при рестото в евро, както и липсата на достатъчно монети.

          „За момента нямаме трудности, освен това че имаме много малко монети. От банките ни дадоха ограничени количества и в момента се пазари основно с левове и с карта.“
          – Павел Янакиев, магазинер

          Очакване за нормализиране

          Хората са уверени, че след изплащането на пенсиите и първите заплати в евро оборотът ще се ускори.

          „Сега пенсиите като дадат ще бъдат в евро и след първите заплати в евро тогава ще започне оборотът в евро.“
          – Бончо Махлянов

          „Тогава ще бъде по-добре и за нас, и за тях – само с евро да се работи.“
          – Павел Янакиев

          До края на януари плащанията ще могат да се извършват както в левове, така и в евро, а до началото на август цените ще бъдат изписвани и в двете валути, за да имат хората ясна представа за реалната стойност на стоките и евентуалните ценови промени.

          - Реклама -

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

