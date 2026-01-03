Без паника след еврото: как пазаруват българите в градовете и селата

Дни след въвеждането на еврото българите пазаруват без сериозни затруднения, показват наблюденията ни от страната. В големите градове и хипермаркетите рестото масово се връща в евро, а клиентите приемат новата валута спокойно. По-различна е картината в малките населени места, където левът все още доминира, а достъпът до банкомати и пощи остава ограничен.
Спокойствие в градовете
След новогодишната нощ градовете постепенно се връщат към обичайния си ритъм. Магазините работят нормално, а хората вече са тръгнали на пазар. Не се наблюдават сериозни затруднения при плащанията с двете валути, които в момента са в обращение, като търговците търпеливо обясняват на клиентите.
Как е в селата без банкомати
Екипите ни посетиха и села, в които няма банкомати, а пощите не работят. Там хората също не отчитат сериозни проблеми, макар че плащанията с левове и карти са по-чести.
Левът все още води в малките магазини
В село Мало Конаре повечето хора продължават да пазаруват в левове.
Магазинерите признават, че основното притеснение на хората е да не бъдат подведени при рестото в евро, както и липсата на достатъчно монети.
Очакване за нормализиране
Хората са уверени, че след изплащането на пенсиите и първите заплати в евро оборотът ще се ускори.
До края на януари плащанията ще могат да се извършват както в левове, така и в евро, а до началото на август цените ще бъдат изписвани и в двете валути, за да имат хората ясна представа за реалната стойност на стоките и евентуалните ценови промени.
