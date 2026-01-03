Димитър Бербатов за Димитър Пенев: Сърцето ми плаче за теб! Обичам те!

Димитър Бербатов също се сбогува с Димитър Пенев. Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България му благодари за подкрепата, като сподели, че за него треньорът е е бил като втори баща.

- Реклама -

„Почивай в мир, старши! Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.

Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.

Името ти ще живее вечно!

Обичам те“, написа Бербатов.