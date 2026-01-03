НА ЖИВО
          Димитър Бербатов за Димитър Пенев: Сърцето ми плаче за теб! Обичам те!

          Николай Минчев
          Димитър Бербатов също се сбогува с Димитър Пенев. Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България му благодари за подкрепата, като сподели, че за него треньорът е е бил като втори баща.

          „Почивай в мир, старши! Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.

          Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.

          Името ти ще живее вечно!

          Обичам те“, написа Бербатов.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Стилиян Петров: Почивай в мир, тренер

          Николай Минчев -
          Бившият капитан на националния отбор на България – Стилиян Петров, си спомни за легендарният Димитър Пенев, който ни напусна преди броени часове на 80...
          Футбол

          Георги Иванов: До последния си ден Димитър Пенев работеше в името на любимата игра

          Николай Минчев -
          Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов не скри огромната си горчивина от факта, че по-рано днес на 80-годишна възраст ни напусна легендарният Димитър...
          Футбол

          Левски: Днес ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев

          Николай Минчев -
          Ръководството на Левски поднесе съболезнования към семейството и близките на Димитър Пенев, към ЦСКА и цялата футболна общност след новината в събота, че легендата...

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

